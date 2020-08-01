عائلة سعودية تتعرض لموقف مرعب أول أيام العيد.. “شاهد” خرجوا يذبحون اضحيتهم فوجدوا اسداً بدلاً منها!

كشف مشهور سناب شات السعودي هيثم خالد، عن أغرب موقف تعرض له وعائلته أثناء ذبحهم أضحية العيد في “حوش” منزلهم.

وقال هيثم بفيديو رصدته “وطن”: “حدث اليوم معنا موقف غريب، لا يُشبه مواقف الأكشن التي اعتدنا عليها في كل عيد أضحى من هروب الأضحية، أو هجوم القطط على اللحم”.

وتابع: “اليوم قبل أن نضحي طب علينا أسد، نعم أسد، وجدناه في الحوش، استيقظت على صراخ عائلتي يقولون أن هناك أسداً بالقرب من الأضحية، فقلت ربما قط كبير، ولكن كان بالفعل أسد”.

اليوم وحنا نضّحي في البيت طب علينا أسد !

موب أحلام عصر 😂

صدق طب علينا أسد أسد… pic.twitter.com/bRdd9SADg7 — هيثم خالد | Hitham Khalid (@Hithampa) July 31, 2020

وكشف هيثم أن أحد أشقائه قام بالاتصال بالدفاع المدني، أخبرهم أن في المنزل لدينا أسد، فانصدم الموظف قائلاً: “ماذا؟ أسد؟ اتصل بالشرطة”.

وتابع هيثم: “اتصلنا بالشرطة فشعروا بالصدمة أيضاً وسألونا هل تسكنون في البرية أم أنكم قريبون من حديقة الحيوانات؟ فأخبرتنا الشرطة بأن نتصل في البلدية”.

وحين قامت العائلة بالاتصال في البلدية، شعروا بدورهم أيضاً بالصدمة ولم يصدقوا في بادئ الأمر، فطلبوا من شقيق هيثم تصويره، ما أثار غضبه، ثم سألوه ما إذا كان الأسد هائجاً أم مطيعاً، وفي نهاية الأمر تعاملت الشرطة والبلدية مع الأمر وتم السيطرة على الأسد، وسط صدمة وذهول جميع من شهد الموقف.

وأثارت الحادثة جدلاً بين رواد مواقع التواصل الذين أصروا على أن القصة من اختلاق هيثم خالد لحصد المزيد من المشاهدات، واستدلوا على رؤيتهم بأن الأسد كان مرعوباً وكأنه مُدرب، وليس شرساً كأسود الغابة، وإلا لكانت العائلة في عداد الموتى.

شكلك نسيت تضبط القصة ما شلتوا المخدات 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/omog5OojBD — بنت السعودية🇸🇦 (@aslx79) July 31, 2020

ههههههه… الحيوان المفترس هذا وش جابه وواضح متربي في بيت وصعدوه على الجدار والدليل مسكين خايف مثل القطو ويصيح… يعني حرام أخوف حيوان عشان شوية متابعين… شوفو أسامة الدغيري عنده كل أنواع الحيوانات ولا عمره استغله عشان شهرة.. شوية رحمة بالمخلوقات طالما أنها لم تؤذينا — بنت السعودية🇸🇦 (@aslx79) July 31, 2020

حرام عليكم وحدة من الثنتين يا اما انه لكم ومروعينه عشان مشاهدات او انه ضايع من شخص واضح حق بيت والخوف في عيونه وانتوا تهددونه بالساطور!!!! شوية تركيز واضح الخوف بعيونه لو انه شرس كان انتوا اموات الحين — مىمى (@ww7ik) July 31, 2020

اكيد واحد من الجيران مربيه، وهنا نجي لموضوع الي يربون حيوانات مفترسه لازم لهم قانون رادع لأن موهبتهم خطر على المجتمع الحين هذا لو كان جايع لاقدر الله هجم على اهل البيت غير الي نشوفهم بشارع يمشون فيهم انا وش ذنبي كشخص يمشي في حال سبيله ويخاف منهم يتعرض للأمور هذي! — ثرثره عقرب ♏️ (@M_Alammarii) July 31, 2020

أما الذين صدقوا الرواية، فانتقدوا عدم وجود جهة رسمية لتلقي شكاوى مُشابهة، وأن كل جهة مسؤولة حولت الأمر لجهة أخرى تهرباً من التعامل مع الموقف.

الإشكالية ليست في كونه اسد

او نمر او حتى دب..! الإشكالية انه وصلنا ٢٠٢٠ وبنروح ل ٢٠٢١

ولايوجد رقم مخصص لإستقبال

مثل هذه البلاغات بكل آسف — أبـو فـهــد🇸🇦 (@ABA1001) July 31, 2020

للأسف أخ هيثم أنا قد صار لي موقف زي كذا والقطاعات كلها ترمي مسؤوليتها على القطاع الثاني والضحية أنا تصدق بالله جلست 7 ساعات وأنا بس ما عندي شغلة الا اتصل على الشرطة والشرطة تقول اتصل على الدفاع المدني والدفاع المدني يقول اتصل على البلدية اخر شي طلعت بالشارع وجبت عمال باكستانية — ولد عبدالعزيز (@UyEjea0WyhCt88d) July 31, 2020

الجدير بالذكر أن تربية الحيوانات المفترسة تنتشر بالسعودية كنوع من الترف والاستعراض، ويعد ذلك مخالفا للأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة كونها تعتبر تهديداً لأمن وسلامة الجميع.