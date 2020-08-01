اسد في حوش
اسد في حوش
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عائلة سعودية تتعرض لموقف مرعب أول أيام العيد.. “شاهد” خرجوا يذبحون اضحيتهم فوجدوا اسداً بدلاً منها!

كتب وطن
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كشف مشهور سناب شات السعودي هيثم خالد، عن أغرب موقف تعرض له وعائلته أثناء ذبحهم أضحية العيد في “حوش” منزلهم.

 

وقال هيثم بفيديو رصدته “وطن”: “حدث اليوم معنا موقف غريب، لا يُشبه مواقف الأكشن التي اعتدنا عليها في كل عيد أضحى من هروب الأضحية، أو هجوم القطط على اللحم”.

 

وتابع: “اليوم قبل أن نضحي طب علينا أسد، نعم أسد، وجدناه في الحوش، استيقظت على صراخ عائلتي يقولون أن هناك أسداً بالقرب من الأضحية، فقلت ربما قط كبير، ولكن كان بالفعل أسد”.

 

وكشف هيثم أن أحد أشقائه قام بالاتصال بالدفاع المدني، أخبرهم أن في المنزل لدينا أسد، فانصدم الموظف قائلاً: “ماذا؟ أسد؟ اتصل بالشرطة”.

 

وتابع هيثم: “اتصلنا بالشرطة فشعروا بالصدمة أيضاً وسألونا هل تسكنون في البرية أم أنكم قريبون من حديقة الحيوانات؟ فأخبرتنا الشرطة بأن نتصل في البلدية”.

 

وحين قامت العائلة بالاتصال في البلدية، شعروا بدورهم أيضاً بالصدمة ولم يصدقوا في بادئ الأمر، فطلبوا من شقيق هيثم تصويره، ما أثار غضبه، ثم سألوه ما إذا كان الأسد هائجاً أم مطيعاً، وفي نهاية الأمر تعاملت الشرطة والبلدية مع الأمر وتم السيطرة على الأسد، وسط صدمة وذهول جميع من شهد الموقف.

 

وأثارت الحادثة جدلاً بين رواد مواقع التواصل الذين أصروا على أن القصة من اختلاق هيثم خالد لحصد المزيد من المشاهدات، واستدلوا على رؤيتهم بأن الأسد كان مرعوباً وكأنه مُدرب، وليس شرساً كأسود الغابة، وإلا لكانت العائلة في عداد الموتى.

 

 

أما الذين صدقوا الرواية، فانتقدوا عدم وجود جهة رسمية لتلقي شكاوى مُشابهة، وأن كل جهة مسؤولة حولت الأمر لجهة أخرى تهرباً من التعامل مع الموقف.

 

الجدير بالذكر أن تربية الحيوانات المفترسة تنتشر بالسعودية كنوع من الترف والاستعراض، ويعد ذلك مخالفا للأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة كونها تعتبر تهديداً لأمن وسلامة الجميع.

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