“أيها الملاعين”.. “شاهد” هيا الشعيبي تنفجر غاضبة وهذا ما كشفته عن والدها وأغلى سيارة تمتلكها

خرجت الممثلة الكويتية هيا الشعيبي عن صمتها، بعد محاولة الزج باسمها في قضية غسيل أموال المشاهير، التي أثارت ضجة كبيرة في الكويت في الآونة الأخيرة.

وقالت هيا الشعيبي بفيديو عبر “سناب شات” رصدته “وطن”: “هناك محامي يحاول أن يتهمني بتورطي في قضية غسيل الأموال، وكذلك هناك سيدة ليس وراءها سوى القال والقيل، تقول أنني أقوم بغسل الأموال، أيها الملاعين، ماهذا الكلام الذي تقولونه؟ ماهذا الكذب والافتراء”.

وعلى طريقة حليمة بولند وعبارة أنا بنت تاجر، قالت الشعيبي: “أنا والدي شعيبي كويتي مادة أولى، وأنا فنانة منذ كان عمري 12 عاماً، وقدمت أعمالاً رائعة، وأحب وطني، لست مثلما تتخيلون، حتى لو عُرض علي الأمر، سأرفض، أنا كويتية وولائي دوماً لوطني وجمهوري”.

وأكدت هيا الشعيبي أنها لو أرادت النقود غير الشرعية، لسلكت طريقها “السهل” بحسب تعبيرها، وكشفت أسراراً ومفاجآت عن وضعها المادي قائلة: “لا أملك منزلاً، أسكن في قرطبة بالإيجار، وأغلى سيارة أمتلكها بـ40 ألف دينار، واشتريتها بعد عمل فني مع مجموعة قنوات mbc”.

واستطردت الشعيبي: “لست ملزمة بالتبرير، ومن يعرفني، يعرف جيداً أنني لست متورطة، ألا يوجد لديكم غيرنا لتتهموه؟ انتهيتم من الفاشينستات وحولتوا إلى الفنانات الكويتيات؟ نحن أمهات وحموات، لسنا مثلما تعتقدون، لدي عائلة كبيرة، وأقود حياتي على قدر حالتي وقنوعة جداً”.

وكانت فضيحة غسيل الأموال التي تورط فيها عدد من المشاهير في الكويت قد تعمقت لتطال 23 مشهوراً سعودياً، وكشف مصدر لصحيفة “القبس” الكويتية، أن تبادل معلومات جرى مؤخراً بين الأجهزة الأمنية في الكويت ودول مجلس التعاون بعد فتح ملف غسل المشاهير في الكويت.

وقال المصدر إن 23 مشهوراً سعودياً تم رصد علاقاتهم ببعض المشاهير في الكويت المتهمين بغسيل الأموال، والذين تم التحفظ على أموالهم خلال الفترة الماضية.

وأكد المصدر أن عمليات بيع سيارات “أنتيك” وساعات ثمينة جرت بين بعض مشاهير السوشيال ميديا في الكويت والـ23 مشهوراً سعودياً، حيث تم تصدير المركبات من الكويت إلى بعض دول الخليج ويقومون بتحويل الأموال بعد تقديم الشهادات الجمركية.

وتلقت “وحدة التحرّيات” في الكويت 10 إخطارات لمشاهير جدد؛ ليرتفع عدد الإخطارات إلى 20 إخطاراً.

وكان مصدر كويتي مطلع كشف عن أسماء المشاهير الكويتيين الـ10 المتهمين بفضيحة غسيل الأموال وهم:

1- حليمة بولند.

2- فوز الفهد.

3- فرح الهادي.

4- مريم رضا.

5- يعقوب بوشهري.

6- عبدالوهاب العيسى.

7- دانة الطويرش.

8 جمال النجادة.

9- شفاء الخراز.

10- مشاري بو يابس.