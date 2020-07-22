بعد جريمة قتل “أحلام” على يد والدها .. ما قصة جثتي فتاتين عثر عليهما خلال ساعات بنفس المنطقة في الأردن؟!

هزّت وقعتا انتحار فتاتين داخل منزليهما خلال ساعات، في منطقة البقعة شمال العاصمة الأردنية عمان المجتمع الأردني.

وكانت حالة الإنتحار الأولى، لفتاة تبلغ من العمر (26 عاماً)، وشنقت نفسها بـ”شال” حيث عثرت عليها عائلتها متوفية.

أما حالة الإنتحار الثانية، فقد تمثلت بقيام فتاة تبلغ من العمر (17 عاماً) بإطلاق النار على نفسها من مسدس في عمان، وعثرت عائلة الفتاة على جثة ابنتها مصابة بعيار ناري في الراس.

وذكر موقع “رؤيا” الأردني، أنّه جرى تشريح الجثتين في قسم الطب الشرعي في مستشفى الامير حسين من قبل لجنة طبية شرعية .

وشهد الأردن خلال الأيام الماضية جريمة مروعة، بحق شابة تدعى “أحلام”، قتلها والدها بـضربها بـِ”طوبة” في رأسها، ثم جلس يتناول الشاي عند جثتها.

وأثارت الجريمة غضبا واسعا بين الاردنيين، ودفعت بنشطاء وحقوقيين لتنظيم وقفات احتجاجية ضد تعنيف النساء ومحاسبة المعتدين .