هذا مصير الكويتي الذي جن جنونه وأمسك برقبة زوجته “الحامل” في الجهراء ولم يتركها إلا جثة هامدة

أفادت وسائل إعلام كويتية بأن محكمة التمييز بالكويت قضت، اليوم الإثنين، بإعدام مواطن، قتل زوجته السعودية الحامل خنقًا في الجهراء.

وبحسب ما نقلته صحيفة “المجلس” الكويتية فإن تفاصيل القضية تعود إلى العام 2017، حين أقدم كويتي على قتل زوجته السعودية من مواليد 1995، خنقًا في محافظة الجهراء، قبل أن يسلم نفسه للأجهزة الأمنية.

صحيفة “القبس” الكويتية نقلت عن مصدر أمني حينها، أن “المواطن وهو من مواليد 1989، سلَّم نفسه للأجهزة الأمنية معترفًا بقتله زوجته (الحامل)”.

وأضاف المصدر الأمني الكويتي: أن “رجال الأمن نقلوا الزوجة السعودية إلى المستشفى، بعد الوصول إلى مكان الحادثة، إلا أنها فارقت الحياة”.

المصدر أكد أيضا أنه “تمت إحالة المواطن إلى جهات الاختصاص لبدء التحقيقات، ومعرفة دوافع الجريمة”.

وبين أن “المواطن كان تحت تأثير المخدرات عند ارتكابه للجريمة.