“كان ياما كان”.. “شاهد” وصلة رقص مثيرة لـ”فيفي عبده” مع فنان “عود البطل” تضعها في موقف محرج!

نشرت الراقصة المصرية فيفي عبده، مقطع فيديو فجر موجة سخرية حولها، بعد ظهورها في وصلة رقص مع مطرب المهرجانات عُمر كمال صاحب أغنية “بنت الجيران” و”عود البطل” الشهيرتين.

وظهرت فيفي بالفيديو الذي شاركته على “انستجرام”، وشاركه أيضاً عُمر على “فيسبوك”، ورصدته “وطن”، وهي تؤدي رقصة على أغنية “كان يامكان” للمطربة السورية ميادة الحناوي، ولكن بأداء عُمر كمال.

وأثارت فيفي سخرية الجمهور بظهورها ببطن ممتد بشكل ملحوظ ووزن زائد جداً وترهلات واضحة في جسدها بسبب التقدم في السن، وكذلك بسبب السُمنة.

وكانت فيفي ترتدي فستاناً أحمراً، يلتصق بجسدها بشكل صارخ، ما أبرز طبقات بطنها، وترهلات صدرها وجسدها، ما جعل المتابعين يسخرون من شكلها، فعلق أحدهم: “هههه فوفا بدها ريجيم او عمليه شفط دهون لبطونها الكبيرة”.

وذكرتها أخرى بوفاة رجاء الجداوي، صديقتها المقربة، وقالت: “والله عيب عليكى بجد مش رجاء الجداوى اللى لسه ميته دى كانت صحبتك الروح بالروح ولا هو تمثيل فى تمثيللا واضح حزنك عليها الحقيقه”.

وعلق آخر: “ليه كدا انت كبرتي و سمنتى خلاص كفاية رقص”.

وشبهت أخرى “بطنها” بالحامل، وسخرت قائلة: “كرش ولا كرش الحامل وعلي ولاده”.

وعلق مُتابع ساخراً: “ياسطا مفيش حاجه بتتهز غير كرشك”.

ويبدو أن فستان فيفي، هو نفسه الذي رقصت به خلال الحجر المنزلي، وقامت بعمل فلاتر لتُظهر للجمهور أن سمنتها بسبب الفلتر فقط.

وعلقت فيفي عبده على الفيديو آنذاك وكتبت: “قشطات عسلات فلات من مصر أم الدنيا اكس كيوز مي أدي اللي اخدتو من المكرونة و اللازانيا ربنا يستر”.

الجدير بالذكر أن فيفي عبده انتهت من تصوير كليب جديد مع المطرب الشعبي إسماعيل الليثى، بعنوان “يا هزة الأرض”، وهو من كلمات شفيق كارم، ألحان تامر كروان، توزيع حمادة عصمت، هندسة صوت محمد الجيار.