“يأخذ نسبة على زبالة الشعب”.. “شاهد” معارض سعودي يفضح محمد بن سلمان ويكشف حقيقة اتهاماته للجبري

هاجم المعارض السعودي عمر بن عبدالعزيز، نظام الحكم في السعودية، معبراً عن سخريته من الهجوم الذي شنته وسائل إعلام سعودية على المسؤول السعودي السابق سعد الجبري.

وقال بن عبد العزيز، والذي كان مقرباً من الصحفي جمال خاشقجي، وفق مقطع فيديو رصدته “وطن: “يقولون إن الهارب سعد الجبري كان داعماً ومطالبا بالملكية الدستورية وداعما لعبد الله الحامد وكان مكتبه مفتوحا لكل اخواني”، معتبراً أن ذلك يرفع أسهمه بين عامة الشعب السعودي.

وسخر المعارض السعودي البارز من اسلوب الاعلام السعودي في تشويه الجبري، مشيراً إلى أن اعلام ابن سلمان حاول تشويه الجبري عبر نشره صورة له وهو يصلي في المسجد النبوي وإلى جواره السياسي التركي المعروف هاكان فيدال، متابعاً :” “ليس بهذا الشكل يمكن الإساءة لسعد الجبري فيها”.

مجموعة نايف بن خالد مو عارفين كيف يسيؤون لسعد الجبري، كالعادة لا يلتفت حول #مبس الا الأغبياء@naif4002 pic.twitter.com/Q4wnybKlVh — 3qb 🕌 (@3qb14) July 18, 2020

وفي مقطع فيديو آخر، استهجن عبد العزيز، ممارسات محمد بن سلمان في سرقة أموال الشعب وأخذ نسبة من أموالهم في كل شيء، قائلاً: “هناك اتفاقيات لمحمد بن سلمان أنه إذا أي سعودي مرض ويحتاج لزراعة أعضاء فإن ابن سلمان يأخذ نسبة على هذه العملية”، ساخراً “باقي ياخد نسبة على القبور”.

وأضاف: “يملك محمد بن سلمان خمس حصص في تطوير عقاري وإعادة تدوير، حتى زبالة الشعب يأخذ عليها نسبة، شغل عجيب”.

س: كيف يتم حلب الشعب في #السعودية_العظمى ؟ وهل تعلم أيها المواطن أن #مبس ياخذ نسبة من أموال الشعب حتى يسمح لهم بحق الحياة! pic.twitter.com/VLfBV0B7Ny — 3qb 🕌 (@3qb14) July 18, 2020

وأمس السبت، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرياض حاولت إغراء سعد الجبري المستشار السابق للأمير محمد بن نايف والمسؤول الكبير السابق في الاستخبارات السعودية الموجود في كندا وذلك عبر شريكه بالسفر إلى تركيا كي يكون أقرب إلى عائلته.

وتوضح الصحيفة أن السعودية أرسلت إلى الجبري صديقا لإقناعه بالعودة قبل أن تصدر مذكرات توقيف بحقه وتبلغ الإنتربول بها وتسجن اثنين من أبنائه في مارس/آذار الماضي.

وقالت وول ستريت جورنال إن عائلة الجبري تعتبر أن الرياض تريد إعادته لأنه يعرف أسرار العائلة المالكة، وأن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لديه ثأر شخصي ضده بسبب خلافات معه حول اليمن ونزاعات أخرى.

وتكشف وثائق الجبري -وفقا للصحيفة- أن الرياض مولت الرئيس السوداني السابق عمر البشير وقبائل في غرب العراق.

وتنقل الصحيفة عن مسؤولين غربيين سابقين وحاليين أنهم يخشون أن يؤدي النزاع بين الرياض والجبري لكشف معلومات حساسة عن العمليات ضد ما يعرف بالإرهاب، وأن المسؤولين الأميركيين يعتقدون أن بن سلمان يستخدم تحقيقات الفساد لملاحقة معارضيه أو منافسيه.

وتؤكد وول ستريت جورنال أنها اطلعت على وثائق تكشف وجود شبكة بمليارات الدولارات أثرت كبار المسؤولين الحكوميين السعوديين أثناء ممارسة نفوذ المملكة في الخارج.