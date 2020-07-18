مستشار ابن زايد يعود “للفشخرة” بالرمز “971”.. ومغردون يذكرونه بأصل الإمارات على قول السادات:”خيمة ومعزتين”

عاد الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله مستشار ولي عهد أبوظبي، لإثارة الجدل مجددا واستفزاز متابعيه بتباهيه برمز دولته الدولي “971” (مفتاح الاتصال بدولة الإمارات).

وكتب “عبدالله” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه:”971 الرمز الدولي الذي يحسب له ألف حساب.”

971 الرمز الدولي الذي يحسب له ألف حساب. — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) July 18, 2020

وشن ناشطون هجوما عنيفا على مستشار ابن زايد، مؤكدين في ردودهم عليه أن الرمز “971” هو سبب خراب المنطقة وكل الأزمات بها.

9+1+7 =17 ديسمبر 🇹🇳 يوم إنطلاق ثورتنا المجيدة ثورة الياسمين ثورة الحرية و الكرامة ومن بعدها ثارت شعوبنا العربية الحرة ضد الطغيان و الإستبداد التي تحاربونها الآن .! و ستنتصر بإذن الله ✌وسيبقى ذلك الرقم يؤرقكم ،كما يؤلمكم

و سيبقي سبب لخيباتكم السابقة و القادمة تأكدوا من هذا👌 — محمٌد الهادي بن صالح (@MOHAMEDELHDIBE3) July 18, 2020

اخترعتو الکهرباء

وعلاج الأوبٸه.

یاعم کل عملکم هیاط

وعهر ومحرمات — محمد الصريمي (@bNMUZ4CwgRMv5t5) July 18, 2020

فيما سخر آخرون مما ووصفوه بـ”فشخرة مستشار ابن زايد الكاذبة” وذكروه بأصل الإمارات على قول الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات:”خيمة ومعزتين”.

رمز يمثل دمى لقوى دولية أما هو في ذاته فكما قال السادات رحمه الله (خيمة ومعزتين) — عبدالله المنيفي (@ae78m) July 18, 2020

وسخر منه مغرد بقوله:”لماذا الرمز 971 لم يستعيد جزر الامارات المحتلة من ايران طالما انه يحسب له الف حساب؟”

لماذا الرمز 971 لم يستعيد جزر الامارات المحتلة من ايران طالما انه يحسب له الف حساب؟ — علي العامر (@1989amaalaamer) July 18, 2020

كما سخر منه مغرد عماني اخر بقوله:”عندما تكون في رمضان وتسمع كلام غير لائق وكذب تقول اللهم اني صائم اما في في هذا اليوم اقول اللهم لك الحمد اني عماني”

عندما تكون في رمضان وتسمع كلام غير لائق وكذب تقول اللهم اني صائم اما في في هذا اليوم اقول اللهم لك الحمد اني عماني — راشد الكلباني (@Abu_Riyadh7) July 18, 2020

وسبق أن أثار مستشار ولي عهد أبوظبي عبد الخالق عبد الله، العام الماضي حفيظة نشطاء سعوديين على منصات التواصل، إثر قوله إن بلاده باتت “الأهم” في المنطقة.

اصبحتم لا تجدون ما تفتخرون به لا تاريخ ولا حاضر ولا صدق ولا رجاله.

بحثتم بحثتم في كل مكان عن مجد ضائع او ميزه تمتازون بها فما وجدتم غير هذا الرمز الذي لا يعني شي ولا ينم عن شي مجرد ارقام لمفتاح دولي فاصبحتم تمجدونه وتختلقون القصص عن ماثره العضيمه



نسيت لكم ايظاً رقصة المعلايه — النيـــزك 🇾🇪 (@35hzqpcHFWenUhI) July 18, 2020

وقال عبد الله، الأكاديمي الإماراتي البارز ومستشار ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، عبر حسابه الشخصي على “تويتر”: إن “البعض يستكثر القول إن 971 (مفتاح الاتصال بدولة الإمارات) الرمز الدولي الأهم بالمنطقة”.

وعلل صحة وجهة نظره بالقول: “أبوظبي تستقبل رؤساء أرمينيا والمالديف ومونتنغرو ونامبيا ووزير دفاع أستراليا والمبعوث الخاص للرئيس الصيني، والقائمة تطول، وموسم الهجرة إلى دولة الرمز الدولي 971 مستمر”.

معروف عند الهندوس فقط pic.twitter.com/CEyulSvR1c — فائز التوش (@m811111111) July 18, 2020

وحينها اعتبر مغردون سعوديون تغريدات الأكاديمي الإماراتي استفزازا للمملكة، التي تعد الجار الأكبر والشريك الرئيسي للإمارات، في عملياتها العسكرية باليمن.