مستشار ابن زايد يعود “للفشخرة” بالرمز “971”.. ومغردون يذكرونه بأصل الإمارات على قول السادات:”خيمة ومعزتين”
عاد الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله مستشار ولي عهد أبوظبي، لإثارة الجدل مجددا واستفزاز متابعيه بتباهيه برمز دولته الدولي “971” (مفتاح الاتصال بدولة الإمارات).
وكتب “عبدالله” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه:”971 الرمز الدولي الذي يحسب له ألف حساب.”
وشن ناشطون هجوما عنيفا على مستشار ابن زايد، مؤكدين في ردودهم عليه أن الرمز “971” هو سبب خراب المنطقة وكل الأزمات بها.
فيما سخر آخرون مما ووصفوه بـ”فشخرة مستشار ابن زايد الكاذبة” وذكروه بأصل الإمارات على قول الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات:”خيمة ومعزتين”.
وسخر منه مغرد بقوله:”لماذا الرمز 971 لم يستعيد جزر الامارات المحتلة من ايران طالما انه يحسب له الف حساب؟”
كما سخر منه مغرد عماني اخر بقوله:”عندما تكون في رمضان وتسمع كلام غير لائق وكذب تقول اللهم اني صائم اما في في هذا اليوم اقول اللهم لك الحمد اني عماني”
وسبق أن أثار مستشار ولي عهد أبوظبي عبد الخالق عبد الله، العام الماضي حفيظة نشطاء سعوديين على منصات التواصل، إثر قوله إن بلاده باتت “الأهم” في المنطقة.
وقال عبد الله، الأكاديمي الإماراتي البارز ومستشار ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، عبر حسابه الشخصي على “تويتر”: إن “البعض يستكثر القول إن 971 (مفتاح الاتصال بدولة الإمارات) الرمز الدولي الأهم بالمنطقة”.
وعلل صحة وجهة نظره بالقول: “أبوظبي تستقبل رؤساء أرمينيا والمالديف ومونتنغرو ونامبيا ووزير دفاع أستراليا والمبعوث الخاص للرئيس الصيني، والقائمة تطول، وموسم الهجرة إلى دولة الرمز الدولي 971 مستمر”.
وحينها اعتبر مغردون سعوديون تغريدات الأكاديمي الإماراتي استفزازا للمملكة، التي تعد الجار الأكبر والشريك الرئيسي للإمارات، في عملياتها العسكرية باليمن.