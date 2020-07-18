“شاهد” الإماراتي المتشبه بالنساء بدر خلف يُعلّم الفتيات إبراز المؤخرة .. ويتعرض للتحرش!

نشر الإماراتي المُتشبه بالنساء بدر خلف الملقب بـ “كيكة” فيديو جديد له لتعليم النساء تخصير بطونهن، وإبراز مؤخرتهن، برقصة محددة.
وظهر بدر خلف بالفيديو الذي نشره عبر “تويتر” ورصدته “وطن”، وهو يرقص بحركات مُعينة لإبراز المؤخرة وتحريك الخصر، وعلق قائلاً:”تخصير الكرشة والخصر والمؤخرة، باقي 11 يوم للعيد الحقي واحرقي كرشتك الحلوة”.
وكشف بدر في تغريدة أخرى أنه تعرض إلى موقف غريب، حين اعتقد سائق تاكسي أنه فتاة، وكتب بدر تفاصيل الموقف قائلاً: “توني راكب التكسي ولابس قناع ومغطي شنبي، الرجال قاعد يكلمني على اساس بنت وربي لو اشيل شنبي الا اطلع مز، استغفر الله بس قوموا تجهزوا للصلاة يلا قدامي”.
وأعلن بدر عن تعرضه إلى التحرش من قبل الشباب، ووجه نصيحته إلى الفتيات قائلاً: “بعض البنات اذا فقدت الامل من الرجيم تقول: ” اصلاً الرجال يحبون المربربه ” تطمني حبيبتي الرجال يحبون كل شي، حتى انا بشنبي ولحيتي يغازلوني استغفر الله بس”.
وكان بدر، قد كشف سبب عدم قيامه بحلق شاربه، والذي يُعد المظهر الوحيد المُتبقي له والذي يدل على أنه خُلق ذكراً.
وقال: “كل مافكر اشيل شنبي، اتذكر شكلي بدون شنب كني ميسر في المسلسل التركي وأتراجع”.
ودائماً مايثير بدر خلف جدلاً واسعاً بإطلالته وتشبهه بالنساء والتحدث بطريقتهن، والرقص مثلهن، ويدعو متابعيه بمناداته بصيغة المؤنث.
وكان بدر خلف إعلامي، بدأ مشواره بالعمل كمذيع في قناة دبي، إلى أن ترك القناة واتجه للتدوين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ويُعرف عن نفسه بأنه مُدون جمال، ويحث الفتيات دائماً على الإهتمام بالبشرة واستخدام مستحضرات التجميل والعناية بالجسم والشعر.