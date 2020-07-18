“شاهد” الإماراتي المتشبه بالنساء بدر خلف يُعلّم الفتيات إبراز المؤخرة .. ويتعرض للتحرش!

نشر الإماراتي المُتشبه بالنساء بدر خلف الملقب بـ “كيكة” فيديو جديد له لتعليم النساء تخصير بطونهن، وإبراز مؤخرتهن، برقصة محددة.

وظهر بدر خلف بالفيديو الذي نشره عبر “تويتر” ورصدته “وطن”، وهو يرقص بحركات مُعينة لإبراز المؤخرة وتحريك الخصر، وعلق قائلاً:”تخصير الكرشة والخصر والمؤخرة، باقي 11 يوم للعيد الحقي واحرقي كرشتك الحلوة”.

تمارين جديدة لتخصير الكرشة والخصر والمؤخرة،

باقي ١١ يوم للعيد الحقي واحرقي كرشتك الحلوه،

💃💃💃 pic.twitter.com/aAsQKRYmMc — Bader Khalaf | بدر خلف (@iambaderkhalaf) July 17, 2020

وكشف بدر في تغريدة أخرى أنه تعرض إلى موقف غريب، حين اعتقد سائق تاكسي أنه فتاة، وكتب بدر تفاصيل الموقف قائلاً: “توني راكب التكسي ولابس قناع ومغطي شنبي، الرجال قاعد يكلمني على اساس بنت وربي لو اشيل شنبي الا اطلع مز، استغفر الله بس قوموا تجهزوا للصلاة يلا قدامي”.

توني راكب التكسي ولابس قناع ومغطي شنبي،

الرجال قاعد يكلمني على اساس بنت 😂✌️

وربي لو اشيل شنبي الا اطلع مزززززز 💔.

استغفر الله بس قوموا تجهزوا للصلاة يلا قدامي — Bader Khalaf | بدر خلف (@iambaderkhalaf) July 17, 2020

وأعلن بدر عن تعرضه إلى التحرش من قبل الشباب، ووجه نصيحته إلى الفتيات قائلاً: “بعض البنات اذا فقدت الامل من الرجيم تقول: ” اصلاً الرجال يحبون المربربه ” تطمني حبيبتي الرجال يحبون كل شي، حتى انا بشنبي ولحيتي يغازلوني استغفر الله بس”.

بعض البنات اذا فقدت الامل من الرجيم تقول:

" اصلاً الرجال يحبون المربربه "



تطمني حبيبتي الرجال يحبون كل شي،

حتى انا بشنبي ولحيتي يغازلوني استغفر الله بس.. — Bader Khalaf | بدر خلف (@iambaderkhalaf) July 16, 2020

وكان بدر، قد كشف سبب عدم قيامه بحلق شاربه، والذي يُعد المظهر الوحيد المُتبقي له والذي يدل على أنه خُلق ذكراً.

وقال: “كل مافكر اشيل شنبي، اتذكر شكلي بدون شنب كني ميسر في المسلسل التركي وأتراجع”.

كل مافكر اشيل شنبي،

اتذكر شكلي بدون شنب كني ميسر في المسلسل التركي واهون !

حسبي الله يعني يوم قررت اخربها اطلع كذا💔.

الحمدلله على كل حال… pic.twitter.com/g22ew0QMC3 — Bader Khalaf | بدر خلف (@iambaderkhalaf) July 10, 2020

ودائماً مايثير بدر خلف جدلاً واسعاً بإطلالته وتشبهه بالنساء والتحدث بطريقتهن، والرقص مثلهن، ويدعو متابعيه بمناداته بصيغة المؤنث.

وكان بدر خلف إعلامي، بدأ مشواره بالعمل كمذيع في قناة دبي، إلى أن ترك القناة واتجه للتدوين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ويُعرف عن نفسه بأنه مُدون جمال، ويحث الفتيات دائماً على الإهتمام بالبشرة واستخدام مستحضرات التجميل والعناية بالجسم والشعر.