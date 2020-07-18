أخبار غير مطمئنة من الكويت .. قرار استثنئاي يصدر بعد دخول الأمير صباح الأحمد المستشفى!

في تطورٍ جديد تلا الإعلان عن إدخال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد المستشفى ظهر السبت لإجراء بعض الفحوصات الطبية، أعلن وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح صدور أمر أميري بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية موقتاً.

وزير الديوان الاميري: صدور أمر أميري بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات صاحب السمو أمير البلاد الدستورية مؤقتا#كونا #الكويت — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) July 18, 2020

وكان الديوان الأميري الكويتي أعلن في وقت سابق السبت، دخول أمير الكويت صباح الأحمد المستشفى ظهراً، لإجراء بعض الفحوصات الطبية.

وتلقّى أمير الكويت من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد السبت اتصالاً هاتفياً للإطمئنان على حالته الصحية .

سمو أمير البلاد يتلقى اتصالا من أمير قطر للاطمئنان على صحة سموهhttps://t.co/cxKlZWEdhS#كونا #الكويت — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) July 18, 2020

وسبق أن أجرى أمير الكويت فحوصات طبية في الولایات المتحدة الأمریكیة في أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

قوال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، الخميس الماضي (16/يوليو/2020)، إن أمير البلاد (91 عاما)، سيُجري الأسبوع المقبل فحوصاته الطبية الروتينية.

في السياق، عاد الخميس الماضي نجل الأمير وزير الدفاع السابق الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، إلى البلاد، من الولايات المتحدة الأمريكية حيث كان يجري فحوصا طبية هو الآخر.