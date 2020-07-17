“مدرعاتكم صارت رمادًا وسنعيد أبناءكم في توابيت” .. قوات “الوفاق” تتوعد “العواصم المتآمرة” على ليبيا

توعد المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، محمد قنونو، الجمعة، ما سماها بـ”العواصم المتآمرة”، بقوله “مدرعاتكم صارت رمادًا وسنعيد أبناءكم في توابيت”.

جاء ذلك في تغريدة نشرها على حسابه بموقع تويتر، تعقيبا على تداول صور لتجول مرتزقة من تشاد في مدينة هون، التابعة لبلدية الجفرة (وسط) تابعة لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وقال قنونو “إلى العواصم المتآمرة: أبناؤكم الذين بعثتموهم للعدوان على أرضنا سنعيدهم لكم في توابيت، ومدرعاتكم التي بعثتم بها صارت رمادًا”.

وتابع “ما سلم منها (في إشارة للأسلحة والعتاد) صارت في قبضتنا وسنحفظها في متحف الحرب، لتظل شاهدا على غدركم وستلعنكم الأجيال مدى الدهر”.

الى العواصم المتآمرة:



مدرعاتكم التي بعثتم بها صارت رمادا، وما سلم منها صار في قبضتنا وسنحفظها في متحف الحرب لتظل شاهدا على غدركم وتلعنكم الأجيال مدى الدهر.



ذخائركم التي قتلت أبناءنا، وطائراتكم التي دمرت مدننا، وغطرستكم أيضا، ستحاسبكم عليها شعوبكم قبلنا.#انتصرت_طرابلس #ليبيا — عقيد طيار محمد قنونو – المتحدث باسم الجيش الليبي (@LyArmySpox) July 17, 2020

ومضى قائلا “ذخائركم التي قتلت أبناءنا، وطائراتكم التي دمرت مدننا، وغطرستكم أيضا، ستحاسبكم عليها شعوبكم قبلنا”.

الى العواصم المتآمرة، أبناؤكم الذين بعثتم بهم ليموتوا في العدوان على أرضنا سنعيدهم لكم في توابيت https://t.co/Du4zNp0WAJ — عقيد طيار محمد قنونو – المتحدث باسم الجيش الليبي (@LyArmySpox) July 17, 2020

وفي وقت سابق الجمعة، نشر حساب عملية “بركان الغضب” التابع للجيش الليبي، صورا لما وصفته بـ”دفعة جديدة من عناصر قوات النخبة التشادية، وهم يتجلون في شوارع مدينة هون (وسط)”.

ويظهر في الصور المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، عناصر مسلحة ذوي بشرة سمراء يرتدون زيا عسكريا ويحملون أسلحة في ليبيا.

منصات تواصل اجتماعي تشادية تنشر صوراً لما وصفتها بالدفعة الجديدة من عناصر قوات النخبة التشادية

وهم يتجلون في شوارع مدينة #هون #ليبيا



الصفحات التشادية انتقدت الدور القذر للرئيس التشادي ادريس ديبي بتحالفه مع مجرم الحرب حفتر #انتصرت_طرابلس#سرت_تعود#لن_نعود_للقيود #ليبيا pic.twitter.com/7OlP0vt88G — المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) July 17, 2020

والخميس، أعلنت قوات الدعم السريع التابعة للجيش السوداني، القبض على 160 من المهاجرين غير النظاميين، بينهم سوريون، كانوا في طريقهم إلى ليبيا للمشاركة في القتال كـ”مرتزقة”، بحسب وكالة الأنباء السودانية.