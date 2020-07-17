للمرّة الثانية خلال أيام في الكويت .. أصوات شبان وفتيات تخرج من “شاليه” تدفع الأمن لإقتحامه وهذا ما ضبطوه!

في حادثة هي الثانية من نوعها خلال أيّام، ضبط الأمن الكويتي 27 شابا وفتاة استأجروا شاليها في منطقة الخيران وأقاموا حفلاً مختلطاً .

ووفق ما ذكرت صحيفة “الراي” المحلية، فإنّ رجال أمن مديرية الأحمدي ومباحث الآداب ضبطوا 27 شاباً وفتاة استأجروا شاليها في منطقة الخيران وتسببوا بإزعاج للجيران والمتنزهين.

بلاغات وردت الى غرفة العمليات أفاد أصحابها بوجود إزعاج وموسيقى من أحد الشاليهات المجاورة في منطقة الخيران ما تسبب في إقلاق راحتهم.

على الفور انطلق رجال الأمن الى موقع البلاغ وداهموا الشاليه، وتم ضبط 27 شابا وفتاة (مواطنين وجنسيات عربية مختلفة).

وبحسب الصحفية، فقد تم تسجيل ضبط بالواقعة وجار استدعاء مالك الشاليه لاتخاذ اللازم.

وقبل أيّام، داهم الأمن الكويتي شاليهين في منطقة الخيران وفيلا في منطقة السرة بسبب وجود اختلاط وموسيقى ورقص فيها.

وأفاد مصدر أمني أن مِن بين المضبوطين مَن كانوا في حالة غير طبيعة واقتيدوا إلى مبنى المباحث.

وجرت المداهمة إثر بلاغات بوجود إزعاج وصراخ وموسيقى في الشاليهين إضافة إلى حفل مختلط في فيلا السرة.