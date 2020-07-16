“أمشي من هون”.. “شاهد” ماذا فعل هذا الشاب “عديم المروءة” مع والدته المسنة وأثار موجة غضب واسعة

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار موجة غضب واسعة، يوثق قيام شخص بالاعتداء على سيدة مسنة قالوا بأنها والدته، وزجره وصراخه عليها بصورة مهينة.

ويظهر من المقطع المتداول والذي رصدته “وطن” صراخ الشاب على والدته وقيامه بسكب الماء عليها ودفعها بيده، وقوله لها: “أمشي من هون، بلا قلة حيا، روحي من هون يلا”.

فيديو لشخص يقوم ب الاعتداء وطرد امه 💔

يعني لو ما كانت امك المفروض ما تتعامل معها هيك كيف لو كانت امك حسبي الله ونعم الوكيل فيك 🥺💔 pic.twitter.com/kp0qJ5F7pY — maryam ahmad (@maryamala95) July 15, 2020

ونشر حساب مريم أحمد عبر تويتر مقطع الفيديو ذلك وعلق عليه بالقول: “فيديو لشخص يقوم بالاعتداء وطرد أمه، يعني لو ما كانت أمك المفروض ما تتعامل معها هيك، كيف لو كانت أمك، حسبي الله ونعم الوكيل فيك”.

وأثار المقطع ردود فعل غاضبة عبر تويتر، اذ عبر المعلقين عن صدمتهم من تصرف الشاب الذي بدت لهجته شامية، موجهين له عبارات التوبيخ والتحقير، على تصرفه الشاذ وغير الإنساني، والذي لا يقبله على نفسه أي حيوان عادي، وليس إنسان.

وفي ذلك قال أحد المغردين مستنكراً: “مستحيل يكون ابن حلال، مستحيل، وين هذا في أي مكان”.

مستحيل يكون ابن حلال

مستحيل

وين هذا في أي مكان — ALASEEEL 🇯🇴🇯🇴🇯🇴 (@AlAseel01624173) July 16, 2020

فيما قال آخر: “حسبي الله ونعم الوكيل، حتى لو مش أمه يروح يدفن حاله هالساقط”.

حسبي الله ونعم الوكيل ..حتى لو مش امه يروح يدفن حاله هالساقط — Fadi AlSarhan (@Falsarhan) July 16, 2020

أما ثالث فقال: “ما حسيت أنها أمه، على العموم هو ما بمس الرجولة بشلن حتى لو مش أمه بتظل ست كبيرة، بعمر أمه، لازم يستحي على حاله”.