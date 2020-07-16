“نساء الكويت الفاضلات لا يتم حجزهن”.. “شاهد” ماذا فعل كويتيون دافعاً عن الناشطة ريم الشمري

أطلق كويتيون، حملة للتضامن مع الناشطة ريم الشمري، الذي جرى إلقاء القبض عليها على خلفية مقاطع فيديو نشرتها “دفاعاً” عن بلادها بعد تطاول المصريين على السيادة الكويتية.

واعتصم مواطنون كويتيون أمام النيابة العامة، حاملين لافتات تطالب السلطات الكويتية ضرورة الإفراج عن الناشطة الكويتية “ريم الشمري” التي انتشرت لها مقاطع فيديو خلال الفترة الماضية، تتحدث فيها عن الوافدين المصريين وعلاقة بلادها بمصر، مما اعتبرته النيابة الكويتية إساءة للوافدين المصريين وأنه جريمة تستوجب العقاب.

وتداول ناشطون عبر تويتر صوراً توثق اعتصام بعض المواطنين حاملين لافتات، منها لسيدة كبيرة تحمل لافتة كتب عليها: “نساء الكويت الفاضلات لا يتم حجزهن على حرية رأي دفاعاً عن الوطن”.

فيما أظهرت صورة أخرى مواطنين آخرين يحملون لافتات كتب عليها:” إطلاق سراح بنت الكويت ريم الشمري مطلب شعبي ووطني”، “أطلقوا سراح بنت الكويت ريم الشمري وأوقفوا حجزها غير المبرر”، “قانون الجرائم الإلكترونية قانون فاشل مع مرتبة الشرف وبناءً عليه تم سجن وتهجير الكثير من أبناء الكويت فقط لأنهم أبدوا رأي”.

وعلق أحد الحسابات على الصور بالقول: “الشعب الكويتي الأصيل يطالب بالإفراج عن المواطنة الشريفة “#ريم_الشمري، #كلنا_ريم_الشمري”.

وينكم عن بنتكم نبي كلمة حق فقط انتم تمثلون اهل الكويت ولا بلاد اخرى #ريم_الشمري pic.twitter.com/MtsURYqwh8 — ابو عبدالله (@hadi_sda) July 15, 2020

يُشار إلى أن النيابة العامة الكويتية لا زالت تحتجز الناشطة ريم الشمري لاستكمال التحقيق معها بتهمة الإساءة للوافدين المصريين.

كما وتشهد مواقع التواصل الاجتماعي منذ عدة أيام حالة من التضامن الكبير مع الناشطة الكويتية، معتبرين بأنها كانت تدافع عن بلادها من تجاوزات بحقها من قبل الوافدين المصريين وبعض النشطاء والمغردين الذين نشروا مقاطع فيديو تسيء للكويت ولشعبها.

والله لو عندي حصانه چان حچيت

فكوا البنت يالزلم وانتوا صوت الشعب#مجلس_الأمة #ريم_الشمري البطلة بنت الكويت

عااااشت والله دخلتي قلوبنا قبل التاريخ#مرزوق_الغانم



اقل شي ريتويت اول مره اقولها لا تخاف خل يوصل الصوت



ماتدري الله يكفيك شر المصايب وتحتاج اشعره تفكك من الظلم pic.twitter.com/SGDPryt0lI — Saleh Alharbi بوصقر (@salehalharbi84) July 16, 2020