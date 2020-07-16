“أم هارون رايحة تطمئن على ابنها”.. إيدي كوهين يُفجر مفاجأة: فنانة خليجية في تل أبيب!

كشف الكاتب والصحفي الإسرائيلي المثير للجدل، إيدي كوهين، عن تواجد فنانة خليجية في مدينة تل أبيب، رافضاً ذكر اسمها حرصاً على سلامتها بحسب ادعائه.

وكتب كوهين في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”، إن فنانة خليجية تتواجد الآن في تل أبيب برفقة زوجها، مضيفاً: “فنانة خليجية موجودة في هذه الايام في تل ابيب مع زوجها، لن اكشف عن اسمها خوفا على سلامتها”.

فنانة خليجية موجودة في هذه الايام في تل ابيب مع زوجها. لن اكشف عن اسمها خوفا على سلامتها. — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) July 16, 2020

عاجل: فنانة خليجية في تل ابيب 🇮🇱📍الآن .. ! — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) July 16, 2020

وأثارت تغريدة كوهين جدلاً بين المغردين الذين حاولوا تخمين هويتها، ورجح بعضهم أن تكون الممثلة الكويتية حياة الفهد، هي المقصودة، وتم التمويه بالقول إنها مُطربة.

وكتب مُغرد: “التطبيع مع الإعلام والفنانين شاهدناه في شهر رمضان… يمكن ممثلة مو شرط مطربة.. بس يظل تطبيع عيني عينيك”.

التطبيع مع الإعلام والفنانين شاهدناه في شهر رمضان… يمكن ممثلة مو شرط مطربة.. بس يظل تطبيع عيني عينيك — 🇴🇲 FAHAD ALMAHRI (@FA18SD) July 16, 2020

وسخر آخر موافقاً المغرد السابق رأيه: “اتوقع الفنانة الكويتية حياة الفهد والسبب لتكريمها على مسلسل ام هارون”.

اتوقع الفنانة الكويتية حياة الفهد والسبب لتكريمها على مسلسل ام هارون — ءlنٌسآن رءlقٌــيٌ (@ll46475022) July 16, 2020

وكتب آخر: “ام هارون رايحة تطمن على ابنها”.

ام هارون رايحة تطمن على ابنها — Hany JaGuA 🖊🖌🦅🇩🇿🇹🇳🇵🇸🇱🇾🇲🇦🦅 (@HanyMaammer) July 16, 2020

وشكك مُغرد بصدق كلام كوهين الذي عُهد عليه الكذب، وقال: “وشلون راحت لكم سباحه مثلا اغلب المطارات متقفله”.

وشلون راحت لكم سباحه مثلا

اغلب المطارات متقفله 🧐 — Badr Alenazi (@BTALENAZI) July 16, 2020

بينما شك آخرون في المُطربة الإماراتية أحلام، والإعلامية الكويتية فجر السعيد، كانت من ضمن التخمينات أيضاً.

فجر السعيد — mustafa alassfi (@mustafa02099369) July 16, 2020

اتوقع أحلام… — q8awy buazoz (@Gthw2zcd5y8jni1) July 16, 2020

وكان كوهين، قد فجر موجة جدل واسعة، بكشفه تفاصيل زيارة وفد سعودي “رفيع المستوى” إلى تل أبيب أيضاً، للتباحث في قضية الصحفي السعودي المغدور جمال خاشقجي الذي قتل في مقر قنصلية بلاده باسطنبول.

وقال كوهين في تغريدة عبر “تويتر” إن وفداً سعودياً برئاسة سعود القحطاني “مستشار ابن سلمان”، موجود في تل أبيب”، مشيراً إلى أن زيارة الوفد جاءت بهدف الطلب من تل أبيب المساعدة في اعتماد نطق القضاء السعودي بقضية خاشقجي لدى حكومة الولايات المتحدة.

وزاد الأكاديمي الإسرائيلي أن الوفد السعودي حضر إلى تل أبيب كذلك لشراء برامج تخص الأمن السيبراني، ساخراً من الشعوب العربية بالقول: “طول عمرهم يضحكوا عليكم يا عرب”.

وكان وزير الاستخبارات الاسرائيلي، إيلي كوهن، قال إن ثمة كلام متبادل بين إسرائيل والسعودية، مضيفا أن بهذا البلد توجد كنوز طبيعية كثيرة “وإسرائيل رائدة في العالم في المجال التقني، وهذا يمكننا من أن نكون شركاء أقوياء في المنطقة”.

وظهر التعاون الأمني بين تل أبيب والرياض واضحاً خلال السنوات الماضية، لا سيما في مرحلة ما بعد استلام محمد بن سلمان لولاية العهد. وذلك من خلال شركة “NSO” الإسرائيلية، المختصة في برمجيات التجسس الإلكتروني..