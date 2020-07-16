“شاهد” أفعال غير لائقة داخل سكن الطالبات بجامعة السلطان قابوس تفجر غضب العُمانيين ومطالبة بتوضيح رسمي
تصدر وسم بعنوان “#سرقات_السكنات” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر سلطنة عمان، حيث اشتكت طالبات بجامعة السلطان قابوس من سرقة أغراضهن من قبل عاملات بالسكن الجامعي، حسب زعمهم.
وذكرت بعض التعليقات عبر الوسم أن عاملات النظافة قمن بارتداء ملابس الطالبات وعرضها على مواقع التواصل الاجتماعي “تيك توك” بعد سرقتها، متسائلين عن دور الرقابة ومطالبين بتدخل السلطات.
وخلال وقت قصير نجحت الطالبات في إثارة المسألة وتصدر هاشتاغ #سرقات_السكنات قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر وغردت الفتيات عن هواجسهن إزاء ما يحصل من تجاوزات مطالبات بالمعالجة الفورية ومحاسبة المسؤولين.
بينما شكك آخرون برواية الطالبات متهمين إياهم باختراع هذه القصة إثارة الجدل ولفت الأنظار على مواقع التواصل، مطالبين إياهم بدليل على هذه الاتهامات.
في حين رأى البعض ان المسألة تخص المؤسسة التي شهدت غرفها المشكلة ولا تستأهل أن تتحول إلى قضية، فيما طالب آخرون الفتيات بأن ينظفن غرفهن بأيديهن.
يشار إلى أنه قبل يومين وفي خطوة ذكية لمواكبة التطورات المتسارعة في مجال الأنظمة الذكية والأمن السيبراني قام قسم علوم الحاسب الآلي بكلية العلوم في جامعة السلطان قابوس بتحديث برنامج البكالوريوس في القسم وذلك بإضافة ثلاثة مجالات للتخصص لتواكب حاجة السوق العمانية والتطورات العالمية وهي: الأنظمة الذكية وعلم البيانات، والأمن السيبراني والبنية التحتية للحوسبة تطوير الويب والبرمجيات.
ويبدأ تطبيق مجالات التخصص الجديدة في علوم الحاسب الآلي على دفعة (2019) وما بعدها حيث تم طرح المواد الجديدة والمحدثة مثل تغيير لغة البرمجة من ( ++C) إلى لغة البايثون وطرح مواد جديدة في التعلم الآلة والروبوتات وتحليل البيانات والأمن السيبراني.