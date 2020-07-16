“شاهد” أفعال غير لائقة داخل سكن الطالبات بجامعة السلطان قابوس تفجر غضب العُمانيين ومطالبة بتوضيح رسمي

تصدر وسم بعنوان “#سرقات_السكنات” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر سلطنة عمان، حيث اشتكت طالبات بجامعة السلطان قابوس من سرقة أغراضهن من قبل عاملات بالسكن الجامعي، حسب زعمهم.

#سرقات_السكنات طالبات جامعه السلطان قابوس يشتكن سرقة اغراضهن من قبل العاملات المشكله انه العاملات عندهن مفاتح الغرف ويلهن القدرة يدخلن غرف البنات على اساس ينظفنهن يسرقن اغراضهن. تقول احداهن انها رأت ملابسها فوق احدى العاملات في تطبيق تيك توك — سالفة هاشتاق عمان (@a2Roo76d) July 16, 2020

وذكرت بعض التعليقات عبر الوسم أن عاملات النظافة قمن بارتداء ملابس الطالبات وعرضها على مواقع التواصل الاجتماعي “تيك توك” بعد سرقتها، متسائلين عن دور الرقابة ومطالبين بتدخل السلطات.

#سرقات_السكنات يتصدر الترند العماني حيث ان طالبات جامعه السلطان يشتكن سرقة اغراضهن من قبل العاملات المشكله انه العاملات عندهن مفاتح الغرف ويلهن القدرة يدخلن غرف البنات على اساس ينظفنهن يسرقن اغراضهن. تقول احداهن انها رأت ملابسها فوق احدى العاملات في تطبيق #تيك_توك pic.twitter.com/gFBNXhGCqY — 🇴🇲 نخبة مغردي عُمان 🇴🇲 (@OmanEliteGroup) July 16, 2020

قيام عاملات النظافة بارتداء ملابس الطالبات وعرضها على مواقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" وفي غرف الطالبات!!

من غير السرقات ؟!!!



من المسؤول ؟؟؟ وين الرقابة على هذه الفئة!!

لابد من فعل إجراءات صارمة ⁦🤔⁦✍️⁩#سرقات_السكنات — SQU COFFEE |☕ (@SQUCOFFEE) July 16, 2020

وخلال وقت قصير نجحت الطالبات في إثارة المسألة وتصدر هاشتاغ #سرقات_السكنات قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر وغردت الفتيات عن هواجسهن إزاء ما يحصل من تجاوزات مطالبات بالمعالجة الفورية ومحاسبة المسؤولين.

#سرقات_السكنات الحاضر يعلم الغايب أغراضكن اتحصلنهن فالتيك توك pic.twitter.com/udqdv0Zn4U — REEN (@_BINKSH) July 16, 2020

ياربي أنا خايفة أروح أجييب أغراضي وبالأخير أحصللهن فالتيك تووك يعني أتعنى عالفاضي #سرقات_السكنات pic.twitter.com/XRzbxQVWL8 — حوّراء🦋 (@hz_240) July 16, 2020

عيب والله عيب، هذه جامعة السلطان قابوس،

وين الأمن؟

وين إدارة الجامعة عن السرقات اللي تصير؟

..

وسالفة العاملة اللي لازم تتعاملوا معها وتوقفوها عند حدها، الأمر لا يُطاق!

..

بغض النظر عن انه الموضوع يعنيلي شخصيا او لا،، لكن الأمر يمس الجامعة وما نرضى!#سرقات_السكنات — عَبدالله بِن يُوسف (@_91bd) July 16, 2020

بينما شكك آخرون برواية الطالبات متهمين إياهم باختراع هذه القصة إثارة الجدل ولفت الأنظار على مواقع التواصل، مطالبين إياهم بدليل على هذه الاتهامات.

#سرقات_السكنات

حلوة هذه تطلعوها ترند خذي مفتاح غرفتك وهدي يا ماما — الماسة (@fa16013) July 16, 2020

صدق انه م عندكم سالفه مب رايمات ينظفن غرفهن بنات آخر زمن #سرقات_السكنات — المقبالي (@rashied1122man1) July 16, 2020

في حين رأى البعض ان المسألة تخص المؤسسة التي شهدت غرفها المشكلة ولا تستأهل أن تتحول إلى قضية، فيما طالب آخرون الفتيات بأن ينظفن غرفهن بأيديهن.

يشار إلى أنه قبل يومين وفي خطوة ذكية لمواكبة التطورات المتسارعة في مجال الأنظمة الذكية والأمن السيبراني قام قسم علوم الحاسب الآلي بكلية العلوم في جامعة السلطان قابوس بتحديث برنامج البكالوريوس في القسم وذلك بإضافة ثلاثة مجالات للتخصص لتواكب حاجة السوق العمانية والتطورات العالمية وهي: الأنظمة الذكية وعلم البيانات، والأمن السيبراني والبنية التحتية للحوسبة تطوير الويب والبرمجيات.

ويبدأ تطبيق مجالات التخصص الجديدة في علوم الحاسب الآلي على دفعة (2019) وما بعدها حيث تم طرح المواد الجديدة والمحدثة مثل تغيير لغة البرمجة من ( ++C) إلى لغة البايثون وطرح مواد جديدة في التعلم الآلة والروبوتات وتحليل البيانات والأمن السيبراني.