“شاهد” السعودية ملاك الحسيني تفاجئ متابعيها وتعود بحفل راقص بعد اختفاء طويل

فاجأت الإعلامية السعودية ملاك الحسيني، متابعيها بعودة مفاجئة إلى حسابها الشخصي على “سناب شات” عبر حفل راقص أثار جدلا واسعا بعدما اختفت لفترة من الزمن.

وتصدر وسم بعنوان “#ملاك_الحسيني” قائمة الترند في تويتر، حيث رحب البعض بتلك العودة، وسط تساؤلات عن سبب اختفائها بعد أن افتقدوها طوال الفترة الأخيرة.

وبعد أثارت الضجة نشرت ملاك الحسيني مقاطع فيديو من مناسبة ضخمة لم تعلن عن سببها ولكنها تلقت على إثرها الكثير من الهدايا.

وقال المتابعون إنها احتفالية بمناسبة “حملها”، وأقيمت في إحدى المنتجعات الشهيرة بالرياض، بينما أهداها زوجها “سلسلة” من الماس ونشرت صورًا لأبنائها وهم يشاركونها الحفل بينما لم يظهر زوجها.

وأطلقت ملاك الحسيني كلمات على ما أوردته من مقاطع فيديو فقالت: “وحشتوني فرحتي اليوم فرحتين”، وعلى صورة أبنائها قالت: “أهديك سعادتي يا من ستجعليني أبًا”.

بينما شكرت ملاك الحسيني متابعيها على مشاعرهم الطيبة للترحيب بعودتها، وعلقت على الهدية التي وصلتها من زوجها قائلة: “الله لا يحرمني منك”، و”تعيش وتجيب الله لا يحرمني منك”.

كما علقت على صعود وسم #ملاك_الحسيني فقالت:”مشاعركم غمرتني أقسم بالله”.