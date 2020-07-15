بـ”النعال الذي قدّسوه” .. “الشاهين” يقصف جبهة عبدالخالق عبدالله بعد تطاوله على مفتي سلطنة عمان

وجّه حساب “الشاهين” العُماني الشهير بموقع “تويتر”، رداً قوياً لمستشار ولي عهد أبوظبي، الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله بعد تطاوله على مفتي سلطنة عمان الشيخ احمد بن حمد الخليلي بسبب بيانه المؤيد لقرار الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إعادة مسجد آيا صوفيا.

واكتفى “الشاهين” في ردّه بنشر بيتين من الشعر من العيار الثقيل حيث قال:

قوم عرفوا قدر النعال فقدّسوه،، وشمخ فوق رؤوسهم تاجا

فما ترتجي اذ هم قد قبّلوه ،، فلا ردّهم عنه عيب ولا احراجا

قوم عرفوا قدر النعال فقدّسوه وشمخ فوق رؤوسهم تاجا

فما ترتجي اذ هم قد قبّلوه فلا ردّهم عنه عيب ولا احراجا https://t.co/RDDY0xhKsT — الشاهين🦅🇺🇳 (دولة راسخة. شعب قوي) (@_FALCON_01) July 14, 2020

وكان عبدالخالق عبدالله شنّ هجوما عنيفا بشكل غير مباشر على مفتي سلطنة عُمان الشيخ أحمد الخليلي وكذلك السلطان هيثم بن طارق، حيث وصف بيان المفتي بشأن “آيا صوفيا” بالتطبيل والتذمير لتركيا وأردوغان.

وكتب “عبدالله” في تغريدته التي رصدتها (وطن) دون أن يصرح بأسماء ما نصه: ( بالمكشوف وعيني عينك أصبح اكبر مطبل ومزمر ومصفق للعثماني الخبيث أردوغان ).

بالمكشوف وعيني عينك أصبح اكبر مطبل ومزمر ومصفق للعثماني الخبيث أردوغان. — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) July 12, 2020

وأثارت تغريدة مستشار ابن زايد موجة غضب واسعة بين النشطاء العمانيين بتويتر، الذين فطنوا لتغريدته الخبيثة سريعا وأنه يقصد مفتي السلطنة والسلطان هيثم بهجومه بسبب بيان “الخليلي” الذي أثنى فيه على قرار إرجاع معلم “آيا صوفيا” مسجدا مرة أخرى.

يشار إلى أن مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، هنأ تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان والأمة الإسلامية “برده معلم آيا صوفيا من جديد إلى بيت من بيوت الله” وذلك بعد يومين من إعلان أنقرة تحويل آيا صوفيا من متحف إلى جامع مثلما كان الأمر عقب تحرير الدولة العثمانية للقسطنطينية (إسطنبول) من سيطرة الإمبراطورية البيزنطية عام 1453.

ووصف مفتي السلطنة في بيان له قرار إعادة آيا صوفيا إلى مكانته السابقة بالخطوة الموفقة من الشعب التركي وقائده “إذ لم يثنهم ضجيج نعاق الناعقين، من الحاقدين على الإسلام المتآمرين عليه، عن المضي قدما في رد هذا المعلم إلى ما كان عليه منذ السلطان المظفر المنصور محمد الفاتح”.

وأضاف أن آيا صوفيا كانت تقام فيه شعائر الدين وتنطلق منه دعوة الإسلام من عهد السلطان محمد الفاتح إلى آخر سلاطين الدولة العثمانية، ودعا الشيخ الخليلي الشعب التركي وأردوغان إلى المضي إلى الأمام وعدم الالتفات إلى “ضجيج الباطل الذي تنعق به حناجر المارقين”.

وتفاعل الكثير من الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي من داخل السلطنة وخارجها مع بيان المفتي، إذ أشادوا بموقفه ووصفوه بالشجاع، في ظل حملة الانتقادات في دول غربية وحتى داخل بعض الدول العربية لقرار تركيا بشأن آيا صوفيا.