مستشار ابن زايد يلمز مفتي سلطنة عُمان ويتطاول على السلطان هيثم في تغريدة خبيثة ولم يجرؤ على ذكر اسميهما

شن الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبدالخالق عبدالله، مستشار ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، هجوما عنيفا بشكل غير مباشر على مفتي سلطنة عُمان الشيخ أحمد الخليلي وكذلك السلطان هيثم بن طارق، حيث وصف بيان المفتي بشأن “آيا صوفيا” بالتطبيل والتذمير لتركيا وأردوغان.

وكتب “عبدالله” في تغريدته التي رصدتها (وطن) دون أن يصرح بأسماء ما نصه: ( بالمكشوف وعيني عينك أصبح اكبر مطبل ومزمر ومصفق للعثماني الخبيث أردوغان ).

بالمكشوف وعيني عينك أصبح اكبر مطبل ومزمر ومصفق للعثماني الخبيث أردوغان. — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) July 12, 2020

وأثارت تغريدة مستشار ابن زايد موجة غضب واسعة بين النشطاء العمانيين بتويتر، الذين فطنوا لتغريدته الخبيثة سريعا وأنه يقصد مفتي السلطنة والسلطان هيثم بهجومه بسبب بيان “الخليلي” الذي أثنى فيه على قرار إرجاع معلم “آيا صوفيا” مسجدا مرة أخرى.

رسوخ وثبات لا يعرفه الأهواء



يقول الكلمة للحق لا يخاف بها لومة لائم pic.twitter.com/c4v6Mgi48e — بدرية الهادي (@bmja22) July 12, 2020

تقصد سماحة مفتي سلطنة عمان

سماحته قال كلمة حق بوصفه مسلم أولا و عالم ثانيا و واجبه الدفاع عن المقدسات الإسلامية ثالثا .

و ستكتب له في لَوحه كما ستكتب لك أنت في لَوحِك …

"ومايَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ" — محمٌد الهادي بن صالح (@MOHAMEDELHDIBE3) July 12, 2020

هذا وهاجمه الناشط العماني معاذ الحارثي بقوله:”أشفق عليكم يا بروفيسور السياسة.. أصابكم الأرق ولم يغمض لكم جفن، لأن دولة ذات سيادة قررت إعادة إقامة الصلاة في منشأة أقيمت أساساً لغرض الصلاة.. ومنذ ذلك الحين، وأنت تغرد بإسم قائد تلك الدولة وهو لا يعيرك أدنى إهتمام..”

أشفق عليكم يا بروفيسور السياسة..



أصابكم الأرق ولم يغمض لكم جفن، لأن دولة ذات سيادة قررت إعادة إقامة الصلاة في منشأة أقيمت أساساً لغرض الصلاة.. ومنذ ذلك الحين، وأنت تغرد بإسم قائد تلك الدولة وهو لا يعيرك أدنى إهتمام.. — م. معاذ الحارثي (@MoaathAlHarthy) July 12, 2020

بينما هاجمت ناشطة عمانية أخرى مستشار ابن زايد وكتبت:”لماذا كل هذا الحقد على عُمان يا غُلام … هل فقط لأنهم أرجعوگ إلى بلدگ … سبحان الله ، نسأل الله لگ الهداية”

يشار إلى أنه أول أمس الأحد، هنأ مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان والأمة الإسلامية “برده معلم آيا صوفيا من جديد إلى بيت من بيوت الله” وذلك بعد يومين من إعلان أنقرة تحويل آيا صوفيا من متحف إلى جامع مثلما كان الأمر عقب تحرير الدولة العثمانية للقسطنطينية (إسطنبول) من سيطرة الإمبراطورية البيزنطية عام 1453.

ووصف مفتي السلطنة في بيان له قرار إعادة آيا صوفيا إلى مكانته السابقة بالخطوة الموفقة من الشعب التركي وقائده “إذ لم يثنهم ضجيج نعاق الناعقين، من الحاقدين على الإسلام المتآمرين عليه، عن المضي قدما في رد هذا المعلم إلى ما كان عليه منذ السلطان المظفر المنصور محمد الفاتح”.

وأضاف أن آيا صوفيا كانت تقام فيه شعائر الدين وتنطلق منه دعوة الإسلام من عهد السلطان محمد الفاتح إلى آخر سلاطين الدولة العثمانية، ودعا الشيخ الخليلي الشعب التركي وأردوغان إلى المضي إلى الأمام وعدم الالتفات إلى “ضجيج الباطل الذي تنعق به حناجر المارقين”.

وتفاعل الكثير من الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي من داخل السلطنة وخارجها مع بيان المفتي، إذ أشادوا بموقفه ووصفوه بالشجاع، في ظل حملة الانتقادات في دول غربية وحتى داخل بعض الدول العربية لقرار تركيا بشأن آيا صوفيا.