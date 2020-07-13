“اللعب ضروري لصحة العيال”.. أقوى رد من عبدالله النفيسي على “صبيانية” عيال زايد وهذا ما قاله
رد المفكر الكويتي الشهير، الدكتور عبدالله النفيسي، على تطاول وزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد عليه شخصياً، في تغريدة نارية ألجمت عيال زايد وكتابهم وذبابهم.
وقال النفيسي، في تغريدة رصدتها “وطن”: “هيّا بِنَا نلعب، شيء طبيعي أن يلعب (العيال) لا ضير في ذلك ألَّبتّه اللّعب ضروري لصحة (العيال)، وشئ طبيعي أن نقول: إنّه لعب (عيال) هيّا بِنَا نلعب”.
ويأتي ذلك، عقب الهجمة التي شنتها الإمارات بقيادة وزير خارجيتها عبدالله بن زايد والذي نشر مقطع فيديو اتهم فيه الكاتب الكويتي بالإرهاب وبأنه من دعاة القتل والجريمة، الأمر الذي أعاد للأذهان وصف النفيسي لأبناء زايد بالأطفال في قول “العيال كبرت”.
رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع التغريدة، ساخرين من أبناء زايد ودورهم في إثارة الفتن والحروب في المنطقة.
وفي وقت سابق، قاد وزير خارجية الإمارات، عبد الله بن زايد، حملة تحريض ضد الدكتور والمفكر الكويتي عبدالله النفيسي، متهماً إياه بالإرهاب والتحريض على العنف.
ونشر بن زايد مقطع فيديو على حسابه الرسمي بتويتر رصدته “وطن”، يحرض على الدكتور النفيسي مستخدماً تصريحات مجتزئة له قالها في تصريحات سابقة، أبرزها إعلانه دعم جماعة الإخوان المسلمين له في انتخابات مجلس الأمة.
وأثارت فعلة ابن زايد موجة غضب واسعة، كونه مسؤول رسمي في دولة خليجية، الامر الذي عرضه إلى انتقاد واسع من قبل المغردين الذين هاجموا خطوته.