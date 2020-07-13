“اللعب ضروري لصحة العيال”.. أقوى رد من عبدالله النفيسي على “صبيانية” عيال زايد وهذا ما قاله

رد المفكر الكويتي الشهير، الدكتور عبدالله النفيسي، على تطاول وزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد عليه شخصياً، في تغريدة نارية ألجمت عيال زايد وكتابهم وذبابهم.

وقال النفيسي، في تغريدة رصدتها “وطن”: “هيّا بِنَا نلعب، شيء طبيعي أن يلعب (العيال) لا ضير في ذلك ألَّبتّه اللّعب ضروري لصحة (العيال)، وشئ طبيعي أن نقول: إنّه لعب (عيال) هيّا بِنَا نلعب”.

ويأتي ذلك، عقب الهجمة التي شنتها الإمارات بقيادة وزير خارجيتها عبدالله بن زايد والذي نشر مقطع فيديو اتهم فيه الكاتب الكويتي بالإرهاب وبأنه من دعاة القتل والجريمة، الأمر الذي أعاد للأذهان وصف النفيسي لأبناء زايد بالأطفال في قول “العيال كبرت”.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع التغريدة، ساخرين من أبناء زايد ودورهم في إثارة الفتن والحروب في المنطقة.

العيال كبرت و بتحارب الأرهاب فعلا يا دكتور 😂 pic.twitter.com/ZNmJ6iNoIK — Guevara Elmasry (@GuevaraElmasry1) July 12, 2020

هيا هيا يالعيال

نلعب نلعب بالاجيال

فجيوشنا تحمل اثقال

من الافغاني إلى الصومال

هيا نلعب ياالعيال — طلال بن أحمد آل ثاني (@ALThani_T_a) July 12, 2020

شاهد يا دكتور هذه المصيبةhttps://t.co/nHxhmf0tON — د.الرادار القطري 🇶🇦 (@hrh_el) July 12, 2020

😂😂

ومازال الأطفال يلعبون pic.twitter.com/Db3nMAW0ke — Goldmaryam2 👈 رابع حساب (@goldmaryam2) July 12, 2020

متعك الله بالصحة والعافية ,,,,نصحت فأخلصت النصح وعلا صوتك بكلمة الحق فأوجعت ,,,,أطال الله عمرك في صلاح عمل ,,….أي نعم هذا زمن العيال ….لكنه لن يطول يا دكتور إن شاء الله. — حسن علي 🇹🇷🇶🇦🇱🇾🇾🇪 (@M27725) July 12, 2020

لو يعرفوا يلعبوا زين ، لكن حتى الهيدوس داسهم دوس — صلاح بن عمر بابقي⁦ (@salahbabgi) July 12, 2020

ذكرتني بسنفور و شرشور دكتورنا الغالي😁



هيا بنا نلعب ، أخشي أن تتلوي أعناقهم 😉 — محمٌد الهادي بن صالح (@MOHAMEDELHDIBE3) July 12, 2020

وفي وقت سابق، قاد وزير خارجية الإمارات، عبد الله بن زايد، حملة تحريض ضد الدكتور والمفكر الكويتي عبدالله النفيسي، متهماً إياه بالإرهاب والتحريض على العنف.

ونشر بن زايد مقطع فيديو على حسابه الرسمي بتويتر رصدته “وطن”، يحرض على الدكتور النفيسي مستخدماً تصريحات مجتزئة له قالها في تصريحات سابقة، أبرزها إعلانه دعم جماعة الإخوان المسلمين له في انتخابات مجلس الأمة.

وأثارت فعلة ابن زايد موجة غضب واسعة، كونه مسؤول رسمي في دولة خليجية، الامر الذي عرضه إلى انتقاد واسع من قبل المغردين الذين هاجموا خطوته.