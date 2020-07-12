عيال زايد يتسابقون للحصول على القربان الاسرائيلي.. هذا ما اقترحه إماراتي على مستشار ابن زايد لتعميق العلاقة الحميمة

في آخر تقاليع النظام الإماراتي، ومساعيه الحثيثة للتطبيع مع إسرائيل، قدم مواطن إماراتي مقترحاً لمستشار محمد بن زايد ، عبدالخالق عبدالله، يطالبه فيه بتشكيل جمعية صداقة إسرائيلية إماراتية.

جاء ذلك، في تعليق لمواطن إماراتي على تغريدة لمستشار بن زايد، قال فيها: “قبل 20 سنةً أسس عدد من الشخصيات الوطنية لجنة الإمارات الوطنية لمقاومة التطبيع مع العدو الإسرائيلي وكنت عضوا مؤسسا ومقرها الشارقة وحصلت على اشهار ودعم رسمي وعبرت عن رفض شعبي للتطبيع”.

وأضاف مستشار بن زايد: “هل يمكن تفعيل هذه اللجنة من جديد علها تكبح دعوات وخطوات التطبيع التي برزت مؤخرا في المجتمع؟”.

قبل 20 سنةً أسس عدد من الشخصيات الوطنية لجنة الإمارات الوطنية لمقاومة التطبيع مع العدو الإسرائيلي وكنت عضوا مؤسسا ومقرها الشارقة وحصلت على اشهار ودعم رسمي وعبرت عن رفض شعبي للتطبيع. هل يمكن تفعيل هذه اللجنة من جديد علها تكبح دعوات وخطوات التطبيع التي برزت مؤخرا في المجتمع. — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) July 11, 2020

الرد جاءه من المواطن الإماراتي الذي قدم مقترحه، قائلاً: “أقترح تحويل هذه الجمعية إلى جمعية الصداقة الاماراتية الإسرائيلية، مستعد أن أكون عضو مؤسس”.

دكتور.. أقترح تحويل هذه الجمعية إلى جمعية الصداقة الاماراتية الاسرائيلية.. مستعد أن أكون عضو مؤسس pic.twitter.com/OESUu2QRPN — Saif Khalfan (@SaifKhalfan5) July 11, 2020

وفي السياق، أثار تعليق المواطن الإماراتي موجة من الاستنكار لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معبرين عن استغرابهم للمساعي الإماراتية الحثيثة للتطبيع العلني مع إسرائيل.

وعلق المغرد الشهير “بوغانم”، على مقترح المواطن الإماراتي بالقول: “ما شاء الله أبناء الامارات يتسابقون للحصول على القربان الإسرائيلي”.

ماشاء الله ..

ابناء الامارات .. يتسابقون ..

للحصول على القربااان .. الاسرائيلي .. https://t.co/ETRh1i23nX — بوغانم (@bu_GHANIM73) July 11, 2020

بدورها رصدت “وطن” عدد من ردود الأفعال الرافضة للمقترح الإماراتي ولمساعي الإمارات الحثيثة للتطبيع.

الطيور على اشكالها تقع — نايفُ (@SNDYD_q) July 11, 2020

لايستغرب ذلك فقد قيل الشعوب تقتدي بحكامها — علي المري (@AAAALMARRI) July 11, 2020

وصية زايد — f m a a m🇶🇦🇶🇦🇶🇦 (@fahad19764) July 11, 2020

والا لان فيهم نقص في الاصول وضايعين ويبغون يسون لهم تاريخ وهم بدون تاريخ — binqatarr22 (@jassim3333) July 11, 2020

صدق انهم تأئهون في الأرض لا اصل ولا فصل لهم — bin saad (@shehabbinsaad) July 11, 2020

اللي ماعنده كبير يشتري له كبير…؟!!!!!



واخرتها بيصير كبيرهم….نتنياهو؟! — ٱڷﺣ̭͠ۈڔآڷنُـ؏ـێـمِﯥ alshamkhah888 (@alshamkhah888) July 11, 2020

الجدير ذكره، أن النظام الإماراتي يُجاهر بالعلاقات الجديدة مع إسرائيل ويتخذ من انشار فيروس كورونا غطاءً لتعزيز هذه العلاقات والتي كان آخرها عقد اتفاق إماراتي إسرائيلي بهذا الشأن، كما أرسلت أبوظبي أكثر من طائرة لإسرائيل تضمنت معدات طبية.