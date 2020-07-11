“يارقاصات يا رخيصات”.. “شاهد”: مصعب السعودي يُهين نساء المملكة بسبب الانفتاح الذي يقوده ابن سلمان!

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، فيديو لشاب سعودي يُدعى مصعب، تعدى على نساء السعوديات بألفاظ خادشة، مع تهديدهن بالاعتداء عليهن.
وظهر مُصعب بالفيديو المتداول والذي رصدته “وطن”، وهو يقول: “والله العظيم، لو سوت فرقة فلبة الغنائية حفل في السعودية، والله العظيم لأدخل المسرح ومعي عصا، أقسم بالله، وأفجره براسه، وآخذ المايك منه وأقولكم يا رخيصات، والله لأسويها، وقل مصعب قال”.
وتابع مصعب: “ولو جا فرق أخرى من الجزم الأولى والله لأخش عليه، معي يزيد، ويزيد هذا مستعد يكسر روسهم، خليهم مستعدين يا رقاصات، يا رخيصات”.
واستطرد: “يمكن البنات أكثر، لكن الحقيقة ما حد يقدر يفتح فمه من البنات، لأنه لو بنت فتحت فمها عليا والله لأضربها بمخمس، أضرب البنات وأرجل منكم كمان”.
كما ظهر مصعب في مقطع تمثيلي آخر يظهر فيه وكأنه قادم لشراء فتاة من والدها، ويتعامل معها على أنها “خادمة” في البيت يجب أن تلبي كافة طلباته.
واستمر بشتم الفتيات بألفاظ خادشة ووصفهن بـ”الرخيصات”، ما فجر موجة غضب ضده جعلت المغردون يطلقون هاشتاج #نطالب_بالقبض_علي_مصعب، يُطالبون خلاله الجهات المعنية بالقبض عليه بتهمة إهانة النساء، والفكر المتطرف، متسائلين عن معاناة شقيقاته معه إثر هذا التفكير المتشدد.
وفي وقت لاحق، استجابت الجهات الأمنية بالسعودية لمطالب المغردين بالقبض على مصعب، وأعلنت الداخلية السعودية عبر حسابها على “سناب شات” أنه تم القبض عليه.
وذكرت الداخلية أن معصب يبلغ من العمر 15 عاماً فقط، وهو من منطقة الجوف، وتم القبض عليه بعد تداول فيديو له يتضمن الاساءة والتهديد للفتيات، وتمت إحالته إلى دار الملاحظة لإكمال الإجراءات اللازمة.
وكانت السلطات السعودية قد بدأت منذ سنوات بتنفيذ رؤية ابن سلمان 2030، المتسارعة بحجة تحسين جودة الحياة بالمملكة، خصوصاً للمرأة، فسمحت لها بقيادة السيارة والمشاركة في الأنشطة الرياضية ودخول الملاعب والمطاعم مع الرجال من بوابة واحدة والسفر دون محرم.
وأصبح المجتمع السعودي يعيش انفتاحا اجتماعيا متسارعا بعد أن أطلق بن سلمان العنان لإقامة الحفلات الموسيقية والعروض المسرحية، ما أثار غضب المجتمع الذي لا يزال محافظاً بطبعه.