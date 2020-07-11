“يارقاصات يا رخيصات”.. “شاهد”: مصعب السعودي يُهين نساء المملكة بسبب الانفتاح الذي يقوده ابن سلمان!

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، فيديو لشاب سعودي يُدعى مصعب، تعدى على نساء السعوديات بألفاظ خادشة، مع تهديدهن بالاعتداء عليهن.

وظهر مُصعب بالفيديو المتداول والذي رصدته “وطن”، وهو يقول: “والله العظيم، لو سوت فرقة فلبة الغنائية حفل في السعودية، والله العظيم لأدخل المسرح ومعي عصا، أقسم بالله، وأفجره براسه، وآخذ المايك منه وأقولكم يا رخيصات، والله لأسويها، وقل مصعب قال”.

يضحك لما يقولو النسويه هي التعصب والاكراه ضد الذكور بينما ولا عمرو وحده طلعت وقعدت تقذف بالذكور وتهددهم كذا بدون سبب زي ذا الطعس الرْق #نطالب_بالقبض_على_مصعب pic.twitter.com/Vnte7j5sf1 — You can call me kiwi (@fraagwon) July 10, 2020

وتابع مصعب: “ولو جا فرق أخرى من الجزم الأولى والله لأخش عليه، معي يزيد، ويزيد هذا مستعد يكسر روسهم، خليهم مستعدين يا رقاصات، يا رخيصات”.

واستطرد: “يمكن البنات أكثر، لكن الحقيقة ما حد يقدر يفتح فمه من البنات، لأنه لو بنت فتحت فمها عليا والله لأضربها بمخمس، أضرب البنات وأرجل منكم كمان”.

كما ظهر مصعب في مقطع تمثيلي آخر يظهر فيه وكأنه قادم لشراء فتاة من والدها، ويتعامل معها على أنها “خادمة” في البيت يجب أن تلبي كافة طلباته.

واستمر بشتم الفتيات بألفاظ خادشة ووصفهن بـ”الرخيصات”، ما فجر موجة غضب ضده جعلت المغردون يطلقون هاشتاج #نطالب_بالقبض_علي_مصعب، يُطالبون خلاله الجهات المعنية بالقبض عليه بتهمة إهانة النساء، والفكر المتطرف، متسائلين عن معاناة شقيقاته معه إثر هذا التفكير المتشدد.

#نطالب_بالقبض_علي_مصعب

تخيل هذا الشخص كيف تعامله وتسلطه على اخواته،طيب تعرفون ان في كثيييير موجودين بيننا بنفس هذي العقليه،والأدهى انه حلال عليهم يحضرون حفلات وحرام علينا — La lune (@NANTi_l) July 11, 2020

بزر وجاهل علموا ابوه عليه يأدبه وخلصنا أما ينسجن ويضيع مستقبله!!!!؟

وبعدين لازم تراعون البيئة والفكر المُحيط الولد ما جاب التحجر هذا والعنف من نفسه لازم نحسب حساب هالشيء #نطالب_بالقبض_علي_مصعب — منال بنت فهد الثقيل (@manal_fo) July 11, 2020

-تكفون اذا حنا ارمي من سنين ما وصلنا لهم يجي هو يهدد انه بيوصلهم هو و عصاته 😂😂#نطالب_بالقبض_على_مصعب pic.twitter.com/FbcYZ3ZVf9 — سارة| 사라 (@roo7ze) July 11, 2020

وفي وقت لاحق، استجابت الجهات الأمنية بالسعودية لمطالب المغردين بالقبض على مصعب، وأعلنت الداخلية السعودية عبر حسابها على “سناب شات” أنه تم القبض عليه.

📍بعد تداول فيديو لشخص يتضمن الاساءة والتهديد للفتيات.



🚨 تم القبض ..



– حدث يبلغ من العمر 15 عاماً، تمت احالته الى دار الملاحظة لاكمال الاجراءات اللازمة. pic.twitter.com/UYgJOhUBd7 — عبدالله البرقاوي (@albargawy) July 11, 2020

وذكرت الداخلية أن معصب يبلغ من العمر 15 عاماً فقط، وهو من منطقة الجوف، وتم القبض عليه بعد تداول فيديو له يتضمن الاساءة والتهديد للفتيات، وتمت إحالته إلى دار الملاحظة لإكمال الإجراءات اللازمة.

وكانت السلطات السعودية قد بدأت منذ سنوات بتنفيذ رؤية ابن سلمان 2030، المتسارعة بحجة تحسين جودة الحياة بالمملكة، خصوصاً للمرأة، فسمحت لها بقيادة السيارة والمشاركة في الأنشطة الرياضية ودخول الملاعب والمطاعم مع الرجال من بوابة واحدة والسفر دون محرم.

وأصبح المجتمع السعودي يعيش انفتاحا اجتماعيا متسارعا بعد أن أطلق بن سلمان العنان لإقامة الحفلات الموسيقية والعروض المسرحية، ما أثار غضب المجتمع الذي لا يزال محافظاً بطبعه.