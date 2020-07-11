روبي بملابس شفافة كشفت ما تحتها! .. ومتابعون: “ليه بيداري كده ولا هو داري كده؟”

أثارت الفنانة المصرية روبي ضجة واسعة بعدما نشرت صورة جريئة تكشف مفاتن جسدها.

وظهرت روبي بالصورة التي رصدتها “وطن”، وهي ترتدي “كاش مايوه” أبيض شفاف، يُظهر ما ترتدي أسفله.

وجاء في تعليقات الجمهور على إطلالة روبي الجريئة، قول أحدهم: “البطانه ياروبي البطانه يارانيا”.

واستوحى آخر تعليقه من أغنيتها قائلاً: “طب ليه بيداري كده “.

وطالب آخر خبيري برنامج “الفوتوشوب” بمساعدته، وكتب: ” الناس بتاعت الفوتوشوب حد يشيل القميص الابيض ده”.

واعتبر آخر ملابس روبي الجريئة، دعوة للتحرش، وقال:”روبي بتقلكم :نعم للتحرش”.

وعلقت فتاة قائلة: “ده انا ست وحاسه أني سخنت لما شوفت الاندر مابالك الرجاله”.

وكانت العديد من الفنانات شاركن متابعيهن بإطلالاتهن خلال العطلات الصيفية فور رفع حظر التجول، ونشرن صورهن الجريئة عبر “انستجرام”، مثل درة التونسية، وغادة عبدالرازق، ورانيا يوسف.

https://www.instagram.com/p/CCTFXcYHBwH/https://www.instagram.com/p/CCB0FvKHQk8/https://www.instagram.com/p/CBsYnPkpkUH/

الجدير بالذكر أن روبي تستكمل تصوير مشاهدها فى فيلم “كيرة والجن” مع الممثلين كريم عبد العزيز وأحمد عز، من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، كما تستعد لتصوير فيلم “السقوط فى حلم سوسن” مع النجم أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وعمرو عبد الجليل، وخالد أنور، بيومى فؤاد، محمد ثروت، وأخرون، تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي