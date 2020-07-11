الكويتية مي العيدان تثير الجدل بـ”الفيديو الفاضح” للفنانة غادة عبدالرازق وهي بوضع مخل تحت تأثير الخمر!

أثارت الإعلامية الكويتية مي العيدان ضجةً بين متابعيها بدفاعها عن الفيديو الفاضح للفنانة المصرية غادة عبدالرازق الذي تم تصويره قبل نحو 3 أعوام .

ونشرت العيدان عبر حسابها بـ”إنستغرام” مقطع فيديو من برنامجها “كشف حساب” تعلق على تساؤلات البعض حول عدم محاسبة غادة عبدالرازق بينما تم الزج بالراقصة سما المصري في السجون.

وأوضحت العيدان في تعليقها أن فيديو عبدالرازق جرى في إحدى الدول الأجنبية وبالتالي فإن القضاء المصري غير مخول له النظر في الواقعة أو معاقبتها عليه، بينما فيديوهات سما المصري تمت داخل البلاد.

وكانت ضجة إعلامية قد أثيرت بعد ظهور الفنانة غادة عبد الرازق في مقطع فيديو أظهرت فيه أجزاء من جسدها، والتزمت الفنانة الصمت قبل أن تخرج عن صمتها وتقول إنّ ما تم نشره هو مفبرك، وأن أعداء النجاح غرضهم التشويش على صورتها أمام الكل.

وأشعلت الفنانة المصرية وقتها جدلا واسعا بعدما ظهرت في الفيديو بوضع مخل وغير طبيعي تحت تأثير الخمر أثناء بث مباشر.