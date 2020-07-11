“شاهد” الكويتية روان بن حسين تشعل المواقع بظهور ساخن بمناسبة وصول متابعيها لـ100 ألف على يوتيوب

نشرت الفاشينيستا الكويتية المثيرة للجدل روان بن حسين، مجموعة صور لاحتفالها بوصول عدد متابعيها على موقع اليوتيوب الى 100 الف متابع.

وظهرت روان بن حسين في الصور التي نشرتها على حسابها بـ”انستجرام” بكشل مثير، حيث بدت بفستان قصير كشف أجزاء كبيرة من قدميها وهي تحمل قالب من الحلوى وتقف امام بالونات ذهبية.

https://www.instagram.com/p/CCf92wNA-f5/

وعلقت روان بن حسين: “احتفلنا ب١٠٠ ألف متابع في اليوتيوب، محظوظه بمتابعين مثلكم وبمحبتكم ودعمكم لي دائما، وبأختي اللي من أم ثانيه اللي وقفت وراي عشان تمسك البالونات ونطلع بهالصوره الحلوه ( الصديقه الحقيقية )”.

وانتقد العديد من المتابعين الظهور الغير لائق للفاشينستا الكويتية روان بن حسين، متهمين إياها بتعمد الإثارة وارتداء ملابس مكشوفة لجذب المتابعين ولفت الأنظار لها.

وكانت روان بن حسين قد نفت مؤخرا شائعة انفصالها عن زوجها رجل الأعمال الليبي ​يوسف المقريف حيث ظهرت في مقطع فيديو قالت روان بن حسين فيه :”مثل ما كل يحب يطقطق أنا كمان أحب أطقطق”، مُضيفة أن المواقع استغلت هذا التعليق لتأليف خبر غير حقيقي، وأن والد ابنتها بعيد عنها لأنه عالق خارج الإمارات، وذلك بسبب اغلاق المطارات، مُختتمة حديثها بـ”الله يعزه مثل ما عزني وعز بنتي”.