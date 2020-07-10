ما سبب وفاة نائب حاكم الشارقة أحمد بن سلطان القاسمي؟!

خلا البيان الرسمي الذي نشرته وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، من ذكر السبب الذي أدى لوفاة نائب حاكم الشارقة الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي.

وأعلنت الإمارات وفاة “القاسمي” في المملكة المتحدة، دون الإشارة إلى السبب في ذلك .

واكتفت “وام” بنقل بيان النعى من ديوان حاكم الشارقة سلطان بن محمد القاسمي لنائبه أحمد بن سلطان القاسمي الذي توفي الخميس في المملكة المتحدة .

وأشارت “وام” إلى إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في إمارة الشارقة لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من وقت وصول جثمان “القاسمي” والصلاة عليه.

ونعى محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، ومحمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، أحمد بن سلطان القاسمي في تغريدات عبر حسابهما على موقع “تويتر”.

تعازينا لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي ولشعب الإمارات في وفاة الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي طيب الله ثراه … عظم الله أجركم .. وأحسن عزاءكم .. وألهمكم الصبر والسلوان .. إنا لله وإنا إليه راجعون — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) July 9, 2020