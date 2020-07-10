أين السعادة التي يزعمها حكام الإمارات بعد هذا الفيديو لمُسنة جاءت بزوجها واشتكت الظلم أمام شركة الكهرباء!؟

أظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي مواطنة إماراتية مسنة مريضة تشتكي من انقطاع الكهرباء المتواصل في منزلها، فيما لا تصلها فواتير الكهرباء أو انذارات القطع.

وحسب الفيديو الذي رصدته “وطن”، وأثار تفاعلاً على مواقع التواصل، فإن السيدة المسنة ليس لديها أي معيل وزوجها المسن يُعاني من الأمراض ووجدت نفسها مجبرة لأخذه لسداد قيمة الفاتورة في ظل جائحة كورونا فيما تخشى عليه وعلى نفسها من العدوى.

مواطنة #امارتية مسنة ومريضة من رأس الخيمة تشتكي قطع الكهرباء عن منزلها،فلا تصلها فواتير ولم يرسل لها انذار للقطع،ولا معيل لديهم فزوجها مسن ويعاني من الأمراض ووجدت نفسها مجبرة لأخذه لسداد قيمة الفاتورة في ظل جائحة #كورونا حيث تخشى العدوى!

وتتسائل لماذا أصبح التعامل هكذا!

فمن يجيب؟ pic.twitter.com/ddNmOLdeMI — UAE Insider (@uaeinsider1) July 9, 2020

وقالت المواطنة الإماراتية: “هل يعقل نحن في الإمارات، جالسين أنا وأبو عيالي في البيت تنقطع عنا الكهرباء، ما حد إلنا غير الله وشيوخنا في هالبلد، ما قلنا ما بدنا ندفع لكن لا تصلنا فاتورة، أنا عمري 60 سنة وهو عمره 65 سنة، وكل شهر نفس الشيء”.

وتابعت: “على الأقل إنذار تنبيه يدق الجرس شوف حدا يطلعلك يدفعلك أو ما يدفعلك، انتو عارفين الآن الجو حار والخروج ممنوع وأحنا عنا أمراض، ليش التعامل مع المواطن بهالطريقة”.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع الفيديو، معبرين عن استغرابهم من إقدام دولة “السعادة” كما تسمي نفسها على هذا التصرف، معتبرين أن ذلك يأتي في ظل انشغال ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد في إهدار الأموال.

#هذا الفيديو

وانني #أفتي بحكم الشرع اذا لم ينشر على نطاق واسع والذي لا ينشره آثم والذي ينشره مأجور حيث انه حقوق ناس وشكوى مواطنين من دوله غنيه ولعل يصل لحاكم ابوظبي لانه مشغول في اهدار اموال الشعب في الفتن ومذابح الابرياء في اليمن وليبيا ووو

@محمد بن زايد خاف الله — المحايد🇶🇦 (@bo_tamim30) July 9, 2020

لازم لانه دولته تدفع الفلوس حل قتل الأطفال والنساء — عامر السعيدي (@O1Q1Oa5HxFU4kUc) July 9, 2020

واقع أسود مرير في دولة توجد بها وزارة تهتم بسعادة المواطنين — ماجد البلوشي (@bmajed2_2) July 9, 2020

سبحان الله حتى الموطنين المسنين يعاملون القسوة حسبي الله ونعم الوكيل. — أحمد الرياشي (@AhmedAdde11) July 9, 2020

ماذا تتوقع من انذال العصر ابن زايد غير الشر والخبث والمكيده — محمد جنبو (@JumboJetBig) July 9, 2020