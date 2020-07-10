أين السعادة التي يزعمها حكام الإمارات بعد هذا الفيديو لمُسنة جاءت بزوجها واشتكت الظلم أمام شركة الكهرباء!؟
أظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي مواطنة إماراتية مسنة مريضة تشتكي من انقطاع الكهرباء المتواصل في منزلها، فيما لا تصلها فواتير الكهرباء أو انذارات القطع.
وحسب الفيديو الذي رصدته “وطن”، وأثار تفاعلاً على مواقع التواصل، فإن السيدة المسنة ليس لديها أي معيل وزوجها المسن يُعاني من الأمراض ووجدت نفسها مجبرة لأخذه لسداد قيمة الفاتورة في ظل جائحة كورونا فيما تخشى عليه وعلى نفسها من العدوى.
وقالت المواطنة الإماراتية: “هل يعقل نحن في الإمارات، جالسين أنا وأبو عيالي في البيت تنقطع عنا الكهرباء، ما حد إلنا غير الله وشيوخنا في هالبلد، ما قلنا ما بدنا ندفع لكن لا تصلنا فاتورة، أنا عمري 60 سنة وهو عمره 65 سنة، وكل شهر نفس الشيء”.
وتابعت: “على الأقل إنذار تنبيه يدق الجرس شوف حدا يطلعلك يدفعلك أو ما يدفعلك، انتو عارفين الآن الجو حار والخروج ممنوع وأحنا عنا أمراض، ليش التعامل مع المواطن بهالطريقة”.
رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع الفيديو، معبرين عن استغرابهم من إقدام دولة “السعادة” كما تسمي نفسها على هذا التصرف، معتبرين أن ذلك يأتي في ظل انشغال ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد في إهدار الأموال.