هكذا اغتصبت فتاة أردنية في بيت مهجور بعد هروبها من والدها بسبب ضربها لتدخينها “النرجيلة”!

قضت محكمة الجنايات الكبرى في الأردن بمعاقبة شاب عشريني اغتصب فتاة لم تتجاوز 17 سنة، بالاشغال المؤقتة 4 سنوات.

وتتلخص القضية التي كشف عن تفاصيلها خلال جلسة علنية للمحكمة، بأن الفتاة في شهر تموز العام الماضي، تعرضت للضرب من والدها بسبب تدخينها “النرجيلة” وهو ما دفعها للهروب من المنزل إلى منزل جدتها.

وبينت التحقيقات أن الفتاة لم تدخل بيت جدتها بسبب خوفها من خالها، وأخذت بالمسير في الشارع، وأثناء ذلك توقفت إلى جانبها سيارة بداخلها شاب ويجلس إلى جانبه حدث حيث عرض عليها الركوب معهما.

ولفتت إلى أن المجني عليها أبلغت المتهم والحدث بأنها هربت من منزل ذويها بعد وصولها برفقتهما إلى مزرعة مهجورة حيث تم الاعتداء جنسيا عليها هناك.

يشار الى ان “الحدث” المتهم يحاكم أمام محكمة الأحداث المختصة النظر بقضايا الأحداث.