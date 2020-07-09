تفاصيل صادمة .. هكذا قتل شاب أردني على يدّ أمريكي أسود وزوجته لسبب “تافه جداً”!

قتل الشاب الأردني بندر جمعة عبد المجيد عبد العال (19 عاما) رمياً بالرصاص خارج المحل التجاري الذي يعمل به في مدينة سانت لويس بالولايات المتحدة الأمريكية .

الشاب الأردني بندر جمعة

وفي التفاصيل، دخلت سيدة الى المحل التجاري الذي يعمل فيه الشاب الأردني مع عمه، وطلبت منه سكاكر بشكل مجاني، إلا أنه رفض طلبها، ثمّ استدعت زوجها إلا أنه رفض أيضا إعطاءه السكاكر مجانا، ليغادر الزوجان المتجر.

ولدى خروج الشاب من المتجر، قام الرجل زوج السيدة بإطلاق النار على الشاب، في ظهره ورأسه، فأرداه قتيلا على الفور.

من جهته ذكر حساب “عرب أمريكا” في “فيسبوك” أنّ الشاب الأردني قضى على يد مجموعة من السود الأمريكان قاموا بإطلاق ثلاث رصاصات على رأسه ورصاصة في ظهره .

وفاة الشب الأردني بندر جمعة عبد العال ١٩ عام والذي وافته المنية أمس في امريكا على يد مجموعة من السود الأمريكان وقامو… Gepostet von ‎American عرب أمريكا‎ am Samstag, 4. Juli 2020

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، السفير ضيف الله الفايز، إن الشرطة لم تتمكن من إلقاء القبض على الجاني بعد.

وأصاف أن المرحوم يحمل الجنسية الأمريكية ويقيم أقاربه من الدرجة الأولى في الولايات المتحدة، ولم يقرروا بعد حول دفن الجثمان في الولايات المتحدة أو في المملكة.

وأكد ” الفايز” أن السفارة تتابع مجريات التحقيق مع السلطات المعنية.