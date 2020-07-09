المتشبه بالنساء الإماراتي بدر خلف يثير الجدل بفيديو رقص “ام علاية” ومغرّدون: “عيال خنور أصبحوا مخنثين”!!

اثار الإماراتي بدر خلف الملقب بـ “كيكة” الجدل مجدداً بعد نشره فيديو وهو يرقص متشبهاً بالنساء على أنغام موسيقية، بطريقة أثارت سخرية المتابعين.

وظهر بدر خلف في الفيديو مرتدياً “بيجامة”، ويلف شعره الطويل بمنشفة الاستحمام، كما تفعل الفتيات والنساء تماماً، ثم أخذ يرقص أمام الكاميرا.

رقصتي اليوم ؟ pic.twitter.com/gwVZWaJs3m — Bader Khalaf | بدر خلف (@iambaderkhalaf) July 8, 2020

وفي تعليقه على الفيديو الذي نشره بدر خلف قال حساب “الزناد العماني”: “هذه بذرة يوم خنور والجينات تنتقل حتى لو بين مليون سنه ولعلمكم هذا مدعوم من الأعلى، فمهمته التأثير على الجيل الجديد في شباب وبنات الخليج حتى لا يفكروا ببناء أوطانهم لتكون هشة ضعيفه من الداخل يستطيع سيد دحلان إختراقها عبر هذا الأسلوب لكن النتيجة أن أرتدت في داخلهم أسلوب إسرائيلي”.

هذه بذرة يوم خنور

والجينات تنتقل حتى لو بين مليون سنه

ولعلمكم هذا مدعوم من الأعلى، فمهمته التأثير على الجيل الجديد في شباب وبنات الخليج حتى لا يفكروا ببناء أوطانهم لتكون هشة ضعيفه من الداخل يستطيع سيد دحلان إختراقها عبر هذا الأسلوب

لكن النتيجة أن أرتدت في داخلهم

أسلوب إسرائيلي https://t.co/TJbAhHkl6G — الزِّنَاد العُماني (لقابوس الوفاء ولهيثم الولاء) (@Omani_Kin6F) July 8, 2020

وعبر مغرد آخر عن استهجانه لاعطاء المتابعين امثال بدر خلف هذه الاهمية.

هذا عطوه وجه وزودها ابي اعرف على اساس ايش مشهور https://t.co/pK9KtgtktI — Zainab (@0llza) July 8, 2020

احدى المغردات عبرت عن “غيرتها” من شعر بدر خلف نظراً لانه اطول من شعرها.

بغاااار من شعره لأنه اطول من شعري 😭😭😭😭 https://t.co/61YQTO5FEg — Rahaf Isleem (@rasleem0) July 8, 2020

وتساءل مغرد رابع قائلاً: “وين اهله عنه ؟”.

ويطالب متابعون بتعطيل حسابات بدر خلف ويتهمونه بالشذوذ وتقديم أفكار لا تتناسب وطبيعة المجتمع الشرقي.

ويتعمد بدر خلف إثارة الجدل لنيل الشهرة بإطلالته التي يتشبه فيها بالنساء ويتحدث بطريقتهن، ويتراقص أحيانًا، ويدعو متابعيه بمناداته بصيغة المؤنث.

وتعرض بدر خلف لتهديدات عديدة وصلت للقتل بسبب طبيعة المحتوى الذي يقدمه، والذي يخالف عادات وتقاليد المجتمع الشرقي. وفقاً لأحد المواقع الإماراتية المهتمة بالمجتمع والموضة