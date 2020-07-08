مفاجآت ستقلب الطاولة على رأس الممثلة عبير بيبرس بعد قتلها زوجها رجل الأعمال!

كشفت شقيقة رجل الأعمال عمرو السيد عبدالله زوج الممثلة المصرية عبير بيبرس الذي قتلته مستخدمة زجاجة غرزتها في صدره، مفاجآت ربما تغير مسار التحقيقات.

واستبعدت شقيقة “عمرو” أن تكون الجريمة بسبب مشاجرة؛ لأن شقيقها تكوينه الجسدي قوي ولا يمكن أن يموت بهذه الطريقة، خاصة أن الطعنة كانت من الصدر وليس الظهر.

وألمحت في تصريحاتٍ صحفيّة، الى إمكانية أن يكون هناك مساعد للمتهمة في الجريمة، خاصة أنها لاحظت علامات أثناء النظرة الأخيرة عليه تؤكد أنه كان هناك تقييد لقدميه، وكذلك إصابة بإحدى القدمين.

وأضافت: “تفاجأنا بأن تقرير الطبيب الأولى كان مكتوب به أن الوفاة سببها أزمة قلبية وهو ما تم إبلاغنا به في البداية” متهمة زوجته عبير بيبرس بإخفاء الجرح وإلباسه ملابس نظيفة لتبدو الوفاة طبيعية.

وقالت: “كاد يتم الدفن دون التوصل للحقيقة لولا العلامات التي لاحظناها على جثمانه، وإصرارنا على وصول الشرطة للتحقيق في الأمر ما أدى لكشف الجريمة”.

وتابعت شقيقة الراحل أنه كانت هناك خلافات كبيرة بينه وبين زوجته عبير بيبرس.

وقالت إنه تزوجها في البداية عرفيًا قبل أن تسرق أمواله ومتعلقاته لتجبره على الزواج منها رسميًا، وتشترط عليه تطليق زوجته الأولى، وقد استجاب لكل طلباتها، مؤكدة أنها ليست فنانة ولكنها ربة منزل وأن شقيقها لم يعتدِ عليها يومًا.

وأكدت أن التحقيقات ستثبت أن كل هذا الكلام صحيح مطالبة بتحقيق العدالة والقصاص لشقيقها من زوجته، لأنه لم يكن يستحق هذه النهاية.

وقتلت الممثلة المصرية عبير بيبرس زوجها مستخدمة زجاجة غرزتها في صدره ليفارق الحياة على الفور؛ بسبب خلافات بينهما.

وقالت عبير بيبرس في التحقيقات بعد القبض عليها، إنّها قتلت زوجها بعد أن صفعها على وجهها، حيث فقدت أعصابها وأمسكت زجاجة، بعد أن كسرت رقبتها ثم غرزتها في جسده ما أدى لوفاته.

وقالت عن زوجها المجني عليه: “كان بيضربني وهو عايش كل يوم على أي حاجة”، مضيفة انّ زوجها حتى بعد وفاته تسبب في دخولها السجن.

النيابة العامة قررت حبس الممثلة عبير بيبرس، على ذمة التحقيقات، لمدة 15 يومًا بتهمة القتل العمد.