“ابتعدوا عنها لأنها ضمن بنك أهدافنا”.. الحوثيون يهددون باستهداف قصور آل سعود وهذه تفاصيل “عملياتهم النوعية”

أطلقت جماعة أنصار الله “الحوثيين”، تهديداً باستهداف قصور المسؤولين السعوديين، داعية المدنيين إلى الابتعاد عن محيطها، وذلك في ظل التصعيد العسكري المتبادل.

وأكد المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي، يحيى سريع، أن قصور المسؤولين السعوديين أصبحت ضمن الأهداف العسكرية، متابعاً: “نقول لإخواننا من مواطنين ومقيمين في السعودية، ابتعدوا عن المقرات العسكرية أو المقرات المستخدمة لأغراض عسكرية”.

وأضاف سريع خلال مؤتمر صحفي: “نفذنا خلال الفترة الماضية عمليات نوعية في السعودية؛ تمثلت في استهداف مواقع حساسة بالمملكة”.

ولم يصدر أي تعليق من طرف السلطات السعودية على تهديدات الحوثيين؛ غير أن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة يؤكد عمله على منع وإحباط أي تهديدات باتجاه أراضيها.

ومن حين لآخر يشن الحوثيون هجمات صاروخية، ويسيرون طائرات من دون طيار فوق القرى والمناطق المتاخمة للحد الجنوبي السعودي الذي يشهد عمليات عسكرية متواصلة.

وكان الحوثيون قد سيطروا على مؤسسات الدولة في صنعاء وطردوا الحكومة الشرعية، أواخر عام 2014، وسيطروا على أغلب المحافظات الشمالية، وزحفوا باتجاه عدن (جنوب).

ومنذ عام 2015، ينفذ التحالف عمليات عسكرية في اليمن، دعماً للقوات الحكومية ضد المسلحين الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء، منذ 2014.

وخلفت تلك الحرب إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، إذ بات أكثر من 80 بالمئة من سكان اليمن يعتمدون على مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة.

الجدير ذكره، أن قوات التحالف العربي في اليمن والذي تقوده السعودية استأنفت الجمعة الماضية قصف أهدافاً في اليمن، حيث أعلنت عن قصف 50 هدفاً للحوثيين الأمر الذي أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.