قبل العلم التركي فذهب وراء الشمس.. محكمة مصرية تحيل أمين شرطة للتقاعد بعد انتشار هذه الصور له

أصدرت محكمة مصرية، حكماً نهائياً بإحالة أمين شرطة إلى التقاعد المبكر، وذلك بعد نشره صوراً له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر احتضانه للعلم التركي، حيث أظهرت احدى الصور تقبيله للعلم.

ورفضت المحكمة دعوى الشرطي المتضمنة طلب إلغاء قرار إحالته إلى التقاعد المبكر، وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به.

وفي التفاصيل، ورد إلى المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، تقرير من الإدارة العامة لمباحث الجيزة بوزارة الداخلية، يفيد بأنه تم إحالة المدعي إلى المعاش.

وبررت الإدارة العامة لمباحث الجيزة قرارها بنشر المدعي 3 صور شخصية له على حسابه في ”فيسبوك“، وهو يرتدي الملابس الرسمية أمام مقر عمله في المركز الثقافي التركي، إذ يظهر في إحدى الصور وهو يقبل العلم التركي.

وحسب التقرير، فإن أمين الشرطة المحال للتقاعد ردد عبارات بين زملائه، منها أنه يرغب في إنهاء خدمته من العمل بجهاز الشرطة المصرية، والسفر إلى تركيا للعمل هناك، كما أنه يغيب عن عمله أو يتأخر عن موعد بدء العمل، وفق زعمه.

وزعمت المحكمة أن نشر المدعي تلك الصور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك”، بشكل معلن، يدل على تأييده ومناصرته لدولة أخرى تكن عداء لدولته التي يحمل جنسيتها، وأيدت المحكمة إحالته للاحتياط.