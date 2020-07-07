ضاحي خلفان “يكذب كما يتنفس تماما”: شاهدت توابيت الجنود والضباط الاتراك وكانوا “40” تابوتاً!
فجرت تغريدة لقائد شرطة دبي السابق ضاحي خلفان، موجة سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد حديثه عن قتلى الجيش التركي في قصف قاعدة الوطية الجوية.
وقال خلفان، في تغريدة رصدتها “وطن”: “شاهدت صباح اليوم توابيت الجنود والضباط الاتراك الذي قتلوا في قصف قاعدة الوطية قالوا سبعة قتلى لكن التوابييت بين 35 الى 40 تابوتا”.
رواد مواقع التواصل الاجتماعي سخروا من تغريدة خلفان، واعتبروها تطبيلاً لأولياء نعمته ومحاولة لإظهار الإنجاز الإماراتي المصري المزعوم في قصف القاعدة الجوية.
وفي وقت سابق، كشف المتحدث باسم الإعلام الحربي لعملية بركان الغضب التابعة للجيش الليبي، عبدالمالك المدني هوية الطيران الأجنبي الذي ضرب قاعدة الوطية الجوية أول أمس الأحد، وتسبب بإلحاق أضرار مادية فيها.
وقال المدني، إن طيراناً من نوع “ميراج 2000-9” مملوك لدولة الإمارات متورط في القصف، موضحاً أن الطائرة أقلعت من قاعدة براني الجوية المصرية القريبة من الحدود الشرقية لليبيا.
بدوره، أدان المجلس الأعلى للدولة الليبي، استهدف قاعدة الوطية، مؤكداً أن ما جرى “يأتي في إطار عرقلة أي محاولة لبناء جيش وطني حقيقي”.
وأضاف المجلس في بيان صادر عنه، أن “الاعتداء يشكك في جدية الدول التي تدعي سعيها للوصول لوقف إطلاق النار وحل سلمي في ليبيا وتقوم في ذات الوقت بدعم هذه الأعمال الإجرامية”.