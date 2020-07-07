“شبكة وهمية” لمدح الإمارات تدار من العراق ولبنان تتسبب في فضيحة عالمية لـ”عيال زايد” وتفاصيل تكشف لأول مرة

تسبب الكشف عن “شبكة وهمية” من الصحفيين المزورين تدار من العراق ولبنان لمدح الإمارات، ومهاجمة وشيطنة خصومها في فضيحة عالمية لـ”عيال زايد”.

وفي هذا السياق قال موقع “ديلي بيست” الأمريكي، في تقرير له إن الإمارات استعانت بمجموعة من الشخصيات الوهمية من أجل نشر مقالات في صحف عالمية من أجل الثناء على الإمارات في مقابل التحريض على قطر وتركيا وإيران، ووكلائها في العراق ولبنان.

التقرير كشف عن وجود شبكة تضم أكثر من 19 شخصية وهمية نشرت عشرات مقالات الرأي في وسائل إعلام أمريكية محافظة وصحف ومنشورات في الشرق الأوسط، مثل “جيروزاليم بوست” و”العربية”، وصحف آسيوية أخرى.

كما سجل التحقيق بحسب ترجمة موقع “عربي بوست” أن الكتاب الوهميين نشروا مساهمات في موقعين هما “آراب آي” (The Arab Eye) و”بيرشيا ناو” (Persia Now)، كما نشروا مقالات رأي في عشرات المنصات تروج للأهداف نفسها، ومنها انتقاد قطر، وبشكل خاص شبكة الجزيرة الإخبارية.

ولفت التقرير أيضا إلى أن الموقعين الإلكترونيين “آراب آي” و”بيرشيا ناو” تم تسجيلهما في يوم واحد، وكل منهما يستخدم عنوان بروتوكول الإنترنت نفسه، ويرتبط الاثنان بسلسلة التشفير ذاتها، بينما أشار إلى أن موقع “بيرشيا ناو” يذكر عنواناً بريدياً في لندن، ورقم هاتف لا يعمل، كما أنه لا أثر على الإنترنت لمحرري الموقع المفترضين شريف أونيل وتيمور هول، ولا سجل في الصحافة لأي منهما.

هذا وضرب الموقع مثلاً برافاييل بيداني، كاتب الرأي في “نيوز ماكس” و”واشنطن إكزامينير” وغيرهما، والذي استندت إليه العديد من وسائل الإعلام المحافظة للحصول على معلومات حول حاجة العراق للتخلص من النفوذ الإيراني، وحول أهمية دبي كواحة استقرار في منطقة مضطربة، وهو ليس إلا شخصية خرافية ضمن شبكة من الكتاب الوهميين.

“It’s not just fake news we need to be wary of, but fake journalists,” Marc Owen Jones, an assistant professor at Hamad Bin Khalifa University in Qatar who first noticed suspicious posts by members of the network, told The Daily Beast.



Read: https://t.co/TcA4eXPMoH pic.twitter.com/gCneIhD6l4 — The Daily Beast (@thedailybeast) July 6, 2020

وأنشطة هذه الشبكة بحسب تقرير “ديلي بيست” تعود إلى يوليو2019، وأنها أنشأت حسابات على تويتر في مارس، أو أبريل 2020، مقدمين أنفسهم على أنهم مستشارون سياسيون وصحفيون مستقلون مقيمون غالباً في عواصم أوروبية.

بينما أشار إلى أن أعضاء الشبكة كذبوا بشأن سجلاتهم الأكاديمية والمهنية على موقع “لينكد إن”، واستخدموا صوراً مزيفة أو مسروقة. وقال إن كل الصور الشخصية المسروقة التي استخدمها أعضاء الشبكة تم التلاعب بها حتى لا يتم اكتشافها عبر استخدام محرك البحث جوجل.

وقرر موقع تويتر بعد هذه الفضيحة تعليق حسابات 15 شخصاً، منها حساب الشخص الوهمي رافاييل بيداني، على خلفية خرق أعضاء هذه الشبكة سياسات تويتر الخاصة بالتلاعب بالمنصات، كما أن “واشنطن إكزامينير” حذفت مقالات رافاييل بيداني، في حين لا تزال مقالات أخرى له على جوجل نيوز ونيوز ماكس.

ولفت التقرير أيضا إلى أن الشبكة ارتبطت معاً بسلسلة أنماط سلوكية مشتركة، برزت في موقعين، هما العين العربية وفارس الآن.

وأنشئت حسابات عبر تويتر في مارس، وأبريل 2020، وقدم أصحابها أنفسهم على أنهم مستشارون وسياسيون وصحفيون مستقلون، يقطنون في أوروبا، وكذلك أوراق اعتماد أكاديمية ومهنية، مسروقة ومزورة من أجل خداع عملية البحث، وجرى تضخيم أعمالهم.