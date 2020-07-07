“ياليتني ماشفت”.. “شاهد” السعودية أروى عُمر تصدم المُتابعين بوصلة رقص مثيرة “هز الصدر”!!

أثارت السعودية أروى عمر الجدل بعد ظهورها بمقطع فيديو وهي ترقص بطريقة فاضحة في سيارة مع صديقتها.

وظهرت أروى عُمر بالفيديو الذي رصدته “وطن”، وهي ترقص أثناء قيادة صديقتها السيارة، وتُركز الكاميرا على اهتزاز صدرها فقط، ما أثار صدمة المتابعين من تماديها هذه المرة.

اروى عمر تبدو في قمة الطرب pic.twitter.com/PukJkVQG4b — مشاهير'و'خرابيط! (@_jiif) July 7, 2020

وذكرها المغردون بما كانت تقوله عن الناشطة السعودية هند القحطاني، وأنها تُناقض كلامها تماماً، وفي ذلك قال مغرد: “هذا اللسان كانت تتكلم ع هند و قامت تترقص زيها الله المستعان “.

هذا اللسان كانت تتكلم ع هند و قامت تترقص زيها الله المستعان 😹 — شذىٰ (@92399Shatha) July 8, 2020

وسخر آخر قائلاً: “في الطريق للهجوم على هند القحطاني”.

في الطريق للهجوم على هند القحطاني 😂😂 — 💙👑’ (@ija_hfc) July 7, 2020

فيما تمنى آخر لو أنه لم ير الفيديو من الأساس، وتساءل ناشط كيف بإمكانه تبليغ الأمن عنها وماذا ستكون التهمة التي يستطيع التقدم بها ضدها.

يالتيني لم اره 😭 — … (@yuhyij) July 8, 2020

ابي ابلغ كلنا امن بس مدري وش التهمه — Abdulaziz (@AlexPato94) July 7, 2020

ويأتي هذا المقطع الراقص، بعد أيام من ظهورها بمقطع فيديو ترقص فيه، مناقضة ماتقوله ضد هند القحطاني، بعد حرب كلامية شعواء اشتعلت بينهما وصلت إلى حد تبادل الشتائم بألفاظ إباحية.

"أروى عمر" تُثير الجدل بعد ظهورها بمقطع وهي ترقص لِتُناقض كلامها ضد هند القحطاني!😥 pic.twitter.com/SSPfiuvPY8 — We Heard Rumors (@whrumor) June 11, 2020

بدأت “الحرب” حين نشرت هند القحطاني فيديو تتحدث فيه عن شهرتها في السعودية، وكيف كانت السبب في انتشار أغنية “اللي باعنا خسر دلعنا” للفنان اللبناني راغب علامة.

الفيديو الذي نشرته هند القحطاني استفز أروى عمر، فشنت هجوماً غير مسبوق على القحطاني بأكثر من مقطع فيديو.

وظهرت أروى عُمر بالفيديو الأول تتحدث عن فيديو هند القحطاني الذي تحدثت به عن شهرتها، وقالت: “مشهورة بالتعري، وكل هاذا اللي تسويه عشان تقهر أهلها وزوجها”.

وأضافت أروى عمر باللهجة السعودية: “إذا انتي تبغي تتعرين، إنتي حرة ربك يحاسبك، لكن ليش تخلي بنتك تتعرى، يمكن بكرة تكبر وعقلها ييجي في راسها وماتبغى تتعرى زيك”.

واستمرت أروى عمر بهجومها اللاذع على هند القحطاني: “كلنا عنا ملايين المُتابعين، إعلان سويتيه يعني شوفوا صدري، طالع من هنا، وطالع من هنا”.

ولم تكتف أروى عُمر بذلك، بل عايرت هند القحطاني بعُمرها قائلة: “معاها ولد لو تزوج يخلف وتصير جدة، خافي الله يامسلمة وتمنى حسن الختام، معاها ولد وبنت قدنا، لو انا تزوجت ولدها أحمل منه”.!

وشن جمهور هند القحطاني هجوماً على أروى عُمر، وذكروها بفيديوهاتها الراقصة أيضاً، ما استفزها لتخرج بفيديو جديد، أكدت فيه أنها لا تخجل من رقصها، لأنها كانت بملابس مُحتمشة.

وقالت أروى عُمر : “إيوة رقصت، لكني متسترة، ما خرجت صدري، ولا خرجت فخودي، وماخرجت قعوري عشان أترقص”، في إشارة منها إلى ما تفعله هند القحطاني.