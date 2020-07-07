استدرجه صديقه بأمر من رئيس وزراء سابق.. إعلامي عراقي: هؤلاء قتلة هشام الهاشمي بعدما عرف عنهم هذه المعلومات!

ادعى الإعلامي العراقي مهدي مجيد أن التغييرات الأمنية في العراق، حدثت لقتل السنة ومُعارضي إيران، وأن اغتيال الخبير الأمني العراقي هشام الهاشمي، هو أول دليل على ذلك.

🔴ايها العراقيين خبرتكم قبل ايام بتغريدتي ادناه ان التغييرات الامنية في العراق هي لقتل السنة و معارضي ايران و لم تصدقوني ، هاهو الان (هشام الهاشمي) تم اغتياله و هو معارض لايران. https://t.co/cYTT9Afvhr — مهدي مجيد (@mahdimajeed8) July 6, 2020

وقال مجيد في سلسلة تغريدات عبر “تويتر” رصدتها “وطن”

إن الأشخاص المتهمون بقتل هشام الهاشمي هم الأعرجي مستشار الأمن الوطني العراقي، والأسدي رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي، والساعدي رئيس مكافحة الارهاب، مُستدلاً على كلامه بتغريدة سابقة، ذكر خلالها أنهم سيقومون بعمليات اغتيال قريباً.

🔴الاشخاص المتهمون بقتل المعارض لسياسة ايران في العراق هشام الهاشمي هم:



الأعرجي مستشار الامن الوطني العراقي،الأسدي رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي، الساعدي رئيس مكافحة الارهاب،ثلاثتهم شيعة موالين لإيران.



و قد ذكرت انهم سيقومون بعمليات اغتيال قبل يومين، و الشاهد تغريدتي ادناه. pic.twitter.com/Namnlzi9O2 — مهدي مجيد (@mahdimajeed8) July 6, 2020

ثم نشر مهدي، رقم هاتف قال إن المخابرات العراقية دخلت إليه وقامت بتفريغ محادثات ورسائل تكشف من قتل هشام الهاشمي.

وتابع مهدي في تغريدته: ” اذا اراد القضاء العراقي معرفة الحقيقة يتواصلوا معي بالخاص لأعطيهم التفاصيل، لا أقدر نشرها بالعام للضرورة الامنية، القاتل مسؤول امني كبير بالدولة”.

🔴خاص،حصري.. مصدر من المخابرات العامة العراقية:



تم الدخول الى رقم الهاتف ادناه وتفريغ محادثات ورسائل تكشف من قتل هشام الهاشمي.



اذا اراد القضاء العراقي معرفة الحقيقة يتواصلوا معي بالخاص لأعطيهم التفاصيل.



لا اقدر نشرها بالعام للضرورة الامنية.



القاتل مسؤول امني كبير بالدولة pic.twitter.com/Uj9GcuhLAQ — مهدي مجيد (@mahdimajeed8) July 6, 2020

ونقل مهدي عن مصدر من المخابرات العراقية، أن الأشخاص المتورطون بمقتل هشام الهاشمي هم رئيس وزراء عراقي سابق أصدر قرار الاغتيال بعدما وصلت لهشام معلومات عن مساعدته بتهريب المليارات لإيران.

وأضاف مهدي: “مسؤول أمني كبير بالدولة صديق لهشام استدرجه، ومع افراد ميليشيا نفذوا الاغتيال”.

🔴خاص، مصدر من المخابرات العراقية :

الاشخاص المتورطون بمقتل هشام الهاشمي، هم :

1.رئيس وزراء عراقي سابق اصدر قرار الاغتيال،وصلت لهشام معلومات و فضائح عن مساعدته ميليشيات ايران بتهريب المليارات.

2.مسؤول امني كبير بالدولة صديق لهشام استدرجه، ومع افراد ميليشيا نفذوا الاغتيال.

⬇️ https://t.co/KLtBtuPJk1 — مهدي مجيد (@mahdimajeed8) July 6, 2020

وختم مهدي سلسلة تغريداته بفيديو يرصد لحظة حظة اغتيال هشام الهاشمي، وعلق قائلاً: “اغتيل بعد استدراجه من قبل مسؤول أمني كبير بالدولة العراقية كان صديق لهشام ، لينفذ به الاغتيال بأوامر من رئيس وزراء عراقي سابق”.

🔴 لحظة اغتيال هشام الهاشمي، بعد استدراجه من قبل مسؤول امني كبير بالدولة العراقية كان صديق لهشام ، لينفذ به الاغتيال بأوامر من رئيس وزراء عراقي سابق.



🔴راجعوا تغريداتي السابقة لتفاصيل اكثر. pic.twitter.com/B4nSNT0tjf — مهدي مجيد (@mahdimajeed8) July 6, 2020

وكان مصدراً أمنياً عراقياً، قد أعلن أمس الاثنين، أن مسلحين يركبون دراجتين ناريتين، أطلقوا النار على الخبير الأمني هشام الهاشمي في منطقة زيونة شرقي العاصمة بغداد.

وأوضح المصدر الأمني، أن الهاشمي فارق الحياة بعد نقله إلى المستشفى، بينما أكدت وزارة الداخلية العراقية أن رصاص المهاجمين أصاب الهاشمي في منطقتي الرأس والبطن، وأن العملية تمت بسلاح كاتم في منطقة زيونة بالقرب من منزله.

وأشارت إلى أن القوات الأمنية طوقت مكان الحادث وبدأت البحث عن الجناة الذين لاذوا بالفرار.

يُذكر أن الهاشمي ولد عام 1973 وتخرج في كلية الإدارة والاقتصاد، اعتقل وحكم عليه بالسجن من قبل نظام صدام حسين السابق، كما أنه أدار برنامج الأمن الوطني ومكافحة الإرهاب بمركز “آكد”، وكان عضوًا بفريق مستشاري لجنة تنفيذ ومتابعة المصالحة الوطنية.