ما سبب وفاة الفريق محمد العصار الذي لعب دوراً بارزاً في الإنقلاب على “مرسي”؟

أفادت وسائل إعلامٍ مصرية مساء الإثنين بوفاة الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي وعضو المجلس العسكري “بعد صراع مع مرض السرطان”، فيما ألمح نشطاء إلى احتمالية أن يكون سبب وفاته فيروس كورونا .

وأمس الأحد، انتشرت أنباء عن وفاة الفريق محمد العصار لكنّ محمد عيد بكر المتحدث الرسمي لوزارة الانتاج الحربي نفى تلك الأنباء.

وقال المتحدث إنه لا صحة حول الخبر المتداول عن صحة الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي وهو في حالة صحية مستقرة، قبل الإعلان عن وفاته رسمياً اليوم .

وجاءت وفاة الفريق محمد العصار، بعد أيام من قرار رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي ترقية اللواء محمد العصار، إلى رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.

وبحسب ما ذكرت وسائل الإعلام المصريّة، فإن السيسي منح “العصار” الرتبة يوم 26 يونيو من الشهر الماضي.

وكان لـ”العصار” دور بارز في الانقلاب على الرئيس المنتخب الراحل محمد مرسي.

والعصار هو أحد الأعضاء البارزين في المجلس العسكري، الذي حكم مصر في أعقاب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، ويشغل منصبه الوزاري منذ 19 سبتمبر/ أيلول 2015، إذ شغل في السابق منصب مساعد وزير الدفاع لشؤون التسليح، وهو يعد المسؤول الأول في صفقات التسليح على مدار العقدين الأخيرين، لا سيما مع الولايات المتحدة.

ونعى “السيسي”، الفريق العصار، وقال عبر “تويتر”: ” فقدت مصرنا العزيزة اليوم رجل دولة من طراز فريد وقيمة وطنية عظيمة هو الفريق/ محمد العصار – وزير الدولة للإنتاج الحربي – والذى وافته المنية اليوم، لقد كان الفقيد من أخلص الرجال الذين خاضوا غمار التحدي من أجل وطننا العظيم”.

فقدت مصرنا العزيزة اليوم رجل دولة من طراز فريد وقيمة وطنية عظيمة هو الفريق/ محمد العصار – وزير الدولة للإنتاج الحربي – والذى وافته المنية اليوم، لقد كان الفقيد من أخلص الرجال الذين خاضوا غمار التحدي من أجل وطننا العظيم ١/٢ — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) July 6, 2020

وأضاف: ” لم يدخر من أجله جهدا، بل كان دائماً فى صدارة رجال مصر المدافعين عنها في لحظات فارقة ودقيقة من تاريخها”.

.. ولم يدخر من أجله جهدا، بل كان دائماً فى صدارة رجال مصر المدافعين عنها في لحظات فارقة ودقيقة من تاريخها

اللهم ارحم الفقيد العزيز ونسأل لأسرته وذويه الصبر والسلوان ٢/٢ — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) July 6, 2020

وألمح بعض المغرّدين المصريين البارزين في “تويتر” إلى أن سبب وفاة “العصار” قد يكون إصابته بفيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة عدد من الضباط الكبار في المؤسسة العسكرية المصريّة .