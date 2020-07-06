قضية مثيرة وغريبة في سلطنة عمان .. هكذا احتال شخص على 56 فتاة واستدرجهنّ بصورٍ خاصة!

كشفت شرطة عمان السلطانية تفاصيل قضيّة مثيرة في سلطنة عمان تمثلث بالإحتيال على عشرات الفتيات، ومحاولة استدراجهنّ والإيقاع بهنّ بوعودٍ وهميّة.

وفي التفاصيل التي أوردتها شرطة عمان السلطانية عبر حسابها الرسميّ في “تويتر”، فقد ألقت شرطة محافظة مسقط القبض على شخص احتال على 56 فتاة منتحلاً صفة رئيس قسم التوظيف بإحدى شركات الطيران.

وأوضحت الشرطة أن عملية الاحتيال تمت من خلال إنشاء حساب وهمي في أحد برامج التواصل الاجتماعي واستدراج الضحايا بطلب السيرة الذاتية والصور الشخصية.

واعداً بعضهن بتوفير الوظيفة وأخريات بالزواج، قيادة شرطة محافظة مسقط تلقي القبض على شخص احتال على 56 فتاة منتحلاً صفة رئيس قسم التوظيف بإحدى شركات الطيران، من خلال إنشاء حساب وهمي في أحد برامج التواصل الاجتماعي واستدراج ضحاياه بطلب السيرة الذاتية والصور الشخصية، — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) July 6, 2020

وذكرت الشرطة في تغريدة ثانية ان المتهم بعد التمكُّن من ضحاياه يستدرجهن عبر برامج التواصل المختلفة بطلب صور غير محتشمة وابتزازهن بذلك.

وأشارت شرطة عمان السلطانية الى أنه يتم استكمال الإجراءت القانونية بحقه.

وبعد التمكُّن يستدرجهن عبر برامج التواصل المختلفة بطلب صور غير محتشمة وابتزازهن بذلك، ويتم استكمال الإجراءت القانونية بحقه. — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) July 6, 2020

وأهابت شرطة عمان السلطانية بالجميع الحذر من التعامل مع الأشخاص المجهولين والحسابات الوهمية، وضرورة التعامل مع الحسابات الرسمية الموثوقة، والتقدم لشغل الوظائف في المؤسسات والشركات بالطُرق الرسمية، وعدم الانجرار وراء الإغراءات التي يقدمها المحتالون للإيقاع بضحاياهم.

وتهيب #شرطة_عمان_السلطانية بالجميع الحذر من التعامل مع الأشخاص المجهولين والحسابات الوهمية، وضرورة التعامل مع الحسابات الرسمية الموثوقة، والتقدم لشغل الوظائف في المؤسسات والشركات بالطُرق الرسمية، وعدم الانجرار وراء الإغراءات التي يقدمها المحتالون للإيقاع بضحاياهم. — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) July 6, 2020

وتمر سلطنة عمان بظروف استثنائية غير مسبوقة تزامنا مع تفشي فيروس كورونا المستجد، وتحوله إلى وباء عالمي حيث سبب أزمات طاحنة على كافة المستويات خاصة الاقتصادي.

وأعلنت وزارة الصحة العمانية، أمس الأحد، عن تسجيل 10 وفيات بكورونا، و1.072 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 949 مريضا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 46 ألفا و178؛ منها 213 وفاة، و27 ألفا و917 .