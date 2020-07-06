“شهادة لله وللتاريخ” .. محامٍ دوليّ بارز يفضح الفريق محمد العصار وكيف انقلب مع السيسي على مرسي

أكد المحامي الدولي البارز محمود رفعت الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي وعضو المجلس العسكري كان صاحب فكرة الاستعانة بمال الإمارات و السعودية للإنقلاب على الرئيس الراحل محمد مرسي.

وكتب “رفعت” في تغريدةٍ بحسابه الرسمي في “تويتر”: “لله وللتاريخ اللواء محمد العصار حين كان في المجلس العسكري كان صاحب فكرة الاستعانة بمال الإمارات و السعودية لقلب النظام وعسكرة البلد “.

وأضاف: “في ٢٠١٨ هو من قام بنفسه بتوزيع المال القادم من ابوظبي على قادة الجيش المصري لشراء ذممهم لقبول المهزلة التي حدثت بانتخابات مصر الرئاسية وقتها”.

لله وللتاريخ

اللواء #محمد_العصار حين كان في #المجلس_العسكري كان صاحب فكرة الاستعانة بمال #الإمارات و #السعودية لقلب النظام وعسكرة البلد وفي ٢٠١٨ هو من قام بنفسه بتوزيع المال القادم من #ابوظبي على قادة #الجيش_المصري لشراء ذممهم لقبول المهزلة التي حدثت بانتخابات #مصر الرئاسية وقتها — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) July 6, 2020

ومساء الإثنين أفادت وسائل إعلامٍ مصرية بوفاة الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي وعضو المجلس العسكري “بعد صراع مع مرض السرطان”، فيما ألمح نشطاء إلى احتمالية أن يكون سبب وفاته فيروس كورونا .

وأمس الأحد، انتشرت أنباء عن وفاة الفريق محمد العصار لكنّ محمد عيد بكر المتحدث الرسمي لوزارة الانتاج الحربي نفى تلك الأنباء.

وقال المتحدث إنه لا صحة حول الخبر المتداول عن صحة الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي وهو في حالة صحية مستقرة، قبل الإعلان عن وفاته رسمياً اليوم .

وبحسب ما ذكرت وسائل الإعلام المصريّة، فإن السيسي منح “العصار” الرتبة يوم 26 يونيو من الشهر الماضي.

وكان لـ”العصار” دور بارز في الانقلاب على الرئيس المنتخب الراحل محمد مرسي.

وألمح بعض المغرّدين المصريين البارزين في “تويتر” إلى أن سبب وفاة “العصار” قد يكون إصابته بفيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة عدد من الضباط الكبار في المؤسسة العسكرية المصريّة .

⭕️ 7 يونيو الماضي كان اخر ظهور للجنرال #محمد_العصار بصحة جيدة

⭕️ 12 مايو كان مجتمع مع محافظ الدقهلية اللي تم اكتشاف اصابته بـ #كورونا فى 18 مايو بعدالاجتماع ب 6 ايام!

اليوم اعلن نظام #السيسي فجأة وفاة #العصار بعد صراع مع #السرطان طب ازي ؟ pic.twitter.com/Ja8HEIyBz3 — أحمد البقري (@AhmedElbaqry) July 6, 2020