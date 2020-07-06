“امسكوا سفهائكم”.. “شاهد” الناشط الكويتي محمد الهاجري يهدد بقلب الطاولة على رأس السعودية والإمارات

طالب الناشط الكويتي محمد خالد الهاجري، دول الحصار، بأن تُوقف تعديات أبنائهم عليه وعلى دولة الكويت.

وقال الهاجري بفيديو عبر “تويتر”، رصدته “وطن”:” منذ خرجت من سجن العز والشموخ والرفعة ومناصرة الحق القطري، شعباً وحكومة، وقيادة، وهم ليس لديهم شيء يفعلونه سوى التعدي لي”.

رساله لدول الحصار أوقفو سفهائكم بالتعدي علي وعلى بلدي #الكويت_قطر_عمان_السعوديه_البحرين_الأمارات pic.twitter.com/LIrrOlYKkm — محمد خالد الهاجري (@mohamadalhajri) July 5, 2020

وتابع الهاجري: “يتعدون علي بالسب والقذف والطعن في الذمم، والطعن في بلدي، وفي ولي أمرنا، ومستمرين بذلك”.

وأشار الهاجري إلى أن صمته على هذه التعديات ليس خوفاً، وقال: “لا تعتقدوا أن صمتي بالرد عليكم خوف أو جبن، لأن الخوف والجبن ليس له مكان في قلبي أبدا، ولكن صمتي كان احتراماً وتقديراً للشيخ صباح الأحمد”.

وأكد الهاجري: “السكوت لن يطول، مثل ما جعلتكم في المرة الأولى تهرولون وتتباكون في المحاكم، سأجعلكم مرة أخرى تهرولون وتتباكون في المحاكم”.

وتابع: “كل فيديوهاتكم ومقاطعكم موجودة لدي، بالسب والقذف، ومنهم المدعو عبداللطيف الشيخ الذي تعدى علي وعلى ولي أمرنا، وموجودة عندي رغم أنه تراجع، وهذه عادة الجبناء”.

وختم رسالته الواضحة إلى السعودية والإمارات والبحرين، وقال: “امسكوا سفهائكم، وهذه الكلمة موجهة لكم يادول الحصار، كل مقاطعكم موجودة، ولن أستخدمها في شكوى، ولكن سأستخدمها الحجة بالحجة”.

يُشار إلى أن السلطات الكويتية، ألقت العام الماضي القبض على محمد الهاجري وحكمت بحبسه 3 سنوات بتهمة الإساءة للمملكة العربية السعودية في تغريدات نشرها على حسابه الشخصي بتويتر.

وخرج الهاجري من السجن في الثاني من إبريل العام الحالي، بعدما أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عفوا خاصاً عنه.

جدير بالذّكر أن منذ بداية حصار قطر، سخّر الهاجري حسابه في “تويتر” للتعبير عن تضامنه مع دولة قطر وشعبها، في وجه الحصار الذي فرضته السعودية والإمارات والبحرين.