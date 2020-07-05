رغم أنف “التائهين في الأرض” .. “الشاهين” العُماني يعود لـِ”الجَلد” والذباب يختبئ بـ”المصارف الصحية”

من جديد، وبعد غيابٍ قسري، عاد الحساب الأول في سلطنة عمان، (الشاهين)، للتغريد عبر حسابه الرسمي الذي أغلق بضغط إماراتي على مكتب “تويتر” في دبي، بسبب تأثيره القويّ وفضحه لسياسات أبوظبي التي تستهدف السلطنة، والتي زادت وتيرتها مؤخراً بشكلٍ ملحوظ.

ويحظى حساب “الشاهين” العُماني، بمتابعة أكثر من 124 ألف متابع على “تويتر”، حيث يتفاعل العُمانيون مع كلّ ما ينشره الحساب.

ويتصدّى البروفيسور “الشاهين” للإعلاميين المرتزقة المأجورين لبعض الدول، خاصة الإمارات، إضافة لآلاف حسابات الذباب الإلكتروني التي تهاجم السلطنة وسياسة الحياد التي تتبعها، ويفنّد مزاعهم واتهاماتهم بالدلائل الحيّة.

وأمام قوة ردود البروفيسور “الشاهين”، لم تجد سلطات أبوظبي حلاً لمواجهته والحفاظ على ماء وجه الذباب الإلكتروني الفاشل، سوى تقييد الحساب عدة مرّات، وآخرها الإغلاق الذي امتد لأكثر من 40 يوماً .

وكان واضحاً للمتابعين انّ إغلاق حساب “الشاهين” مؤخراً، سبق التسجيل الصوتي المزعوم لوزير الخارجية العُماني يوسف بن علوي مع العقيد الليبي معمر القذافي، الذي نشره الهارب في لندن سعيد جداد، وكذّبه نشطاء ومختصون تقنيون عُمانيون، مؤكدين أنه مفبرك، ونُشر بإيعاز من جهات أمنية إماراتية، لضرب العلاقة بين السلطنة والسعودية .

واعتبر نشطاء أنّ اغلاق حساب البروفيسور “الشاهين” هَدَفَ الى منع مواجهة التسجيل وفضحه حقيقته، لعلمهم أنّ بإمكان البروفيسور “الشاهين” تفصيل كلّ جزئية قد ترد فيه، وبالتالي فضح حقيقته وقطع الطريق على ما يخططون له .

ولوحظ في الفترة التي أغلق فيها حساب البروفيسور “الشاهين” ارتفاعاً غير مسبوق في الهجوم على السلطنة، والتطاول على السلطان هيثم بن طارق، من كُتاب مأجورين للإمارات وصحف تموّلها، وذباب إلكتروني تابع لها.

ولجأ الذباب الإماراتي الى تدشين حساب باسم “الشاهين” والترويج له على أنه “الشاهين” العُماني، لكنّ المغرّدين العُمانيين كشفوا حقيقته وحذّروا من التعامل معه.

ومع العودة الجديدة للبروفيسور”الشاهين” بعد الإغلاق، دشن المغرّدون هاشتاغ (#الشاهين_اهلا_بعودتك) تصدّر قائمة الترند بـ”تويتر” في السلطنة، مرحبين بعودته لجلد التائهين في الأرض، والمسيئين للسلطنة.

ورصدت “وطن” جانباً من أبرز تلك التغريدات ..

حمدا لله على السلامة .. العود أحمد ..

سلاح الكلمة الحرة تبعثر الدجل وأوهام التائهين .. — جابر الحرمي (@jaberalharmi) July 4, 2020

الترسانة النووية العمانية تعود للميدان .. يا أهلا بأشرف شاهين حلّق في السماء .

يامرحبا والله — عبدالوهاب الساري ABDULWAHAB L SH SAJT (@a_alsarii90) July 4, 2020

بدأت الآن تتّضح حقيقة التسجيلات أنها تابعة لهؤلاء في الخيمة عندما كانوا يتآمرون على الملك عبدالله

وتم تركيب صوت معالي يوسف بن علوي عليها كجزء من المخطط في ضرب دول مجلس التعاون ببعضها

نبدأ الآن وسم#الشاهين_اهلا_بعودتك

لتنتشر هذه الحقيقة

ونميت حملاتهم القذرة

ولعوه 🔥🔥🔥 💪🏻💪🏻 https://t.co/QlQwbCJQjl — أبو مستهيل (@abu_musthil) July 5, 2020

#الشاهين_اهلا_بعودتك

كان يتساءل كثيرون

لماذا السفير السعودي بالسلطنة لم يعطي إهتماماً للتسجيلات المفبركة

ولماذا وزير الخارجية السعودي أهملها

اليوم أتضحت الإجابة

أن التسجيلات تعود للإمارات عندما كانت تتآمر مع القذافي على الملك عبدالله#الشاهين_اهلا_بعودتك — الزِّنَاد العُماني (لقابوس الوفاء ولهيثم الولاء) (@Omani_Kin6F) July 5, 2020

مساء النور والسرور.. ونورت بحسابك الأصلي 🇴🇲 — Majid Yousuf (@darkn66ess) July 4, 2020

هلا بالشهم العماني الاصيل — بنت خصب🔥 (@kamzar_i) July 4, 2020

عوداً حميدا أيها الشاهين — AS_OMANI|🇴🇲الشهم العُماني🇴🇲 (@AS_OM87) July 4, 2020