السلطات الأردنية تفرج عن “20” شاباً اعتقلتهم لمشاركتهم في تظاهرة ضد خطة الضم الإسرائيلية وهذه هي التفاصيل

أفرجت السلطات الأردنية اليوم الأحد عن عشرين شاب كانت قد احتجزتهم بسبب محاولة تنظيم وقفة احتجاجية ضد خطة الضم الإسرائيلية، مساء أمس السبت، بمنطقة الرابية بالعاصمة الأردنية عمان.

وكانت قوات الأمن الأردنية منعت هذه الفعالية وقامت باحتجاز عشرات المشاركين في غالبيتهم بسن العشرين من عمرهم، وآخرين أقل من السن القانوني “18” عام.

وتفاجاً الناشطون بتواجد مكثف لرجال الأمن الأردني فور وصولهم لمكان الفعالية، حيث قاموا باحتجازهم في مركز أمن الشميساني، وتوقيعهم على تعهدات بعدم التجمع أو التظاهر.

وتقول الرواية الرسمية بأن قرار فض التجمع جراء عدم حصول المتواجدين على ترخيص للفعالية من محافظ العاصمة.

وتأتي هذه الفعالية في سياق الرفض العربي والشعبي الكبير لخطة الضم الإسرائيلية، والتي تأتي في سياق صفقة القرن التي أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وتقضي خطة الضم تلك بمصادرة ما يزيد عن 30 بالمائة من مساحات وأراضي الضفة الغربية، لصالح السيادة الإسرائيلية، مما يمثل في ذلك قتلاً واغتيالاً للمشروع الوطني الفلسطيني، الذي يقوم على إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود الرابع من حزيران للعام 1967، أي الضفة الغربية وقطاع غزة.