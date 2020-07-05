أمينة العلي تستعرض مفاتنها بعد ضجة مقطع “العادة السرية”: “جسمي حلو والعيون علي”

عادت الفنانة المغربية المقيمة في السعودية أمينة العلي لإثارة الجدل بين متابعيها مجددا عبر منشوراتها ذات الإيحاءات الجنسية لأجل كسب التفاعل ولفت الأنظار إليها، ما عرضها لهجوم كبير.

وبعد الضجة التي أحدثها منشور “العلي” قبل يومين عن السعودي الذي تحرش بها في رسالة نصية وأرسل لها مقطعا فاضحا وهو يمارس العادة السرية، خرجت لتجيب برد مستفز على سؤال أحد متابعيها عن انتقاد الجمهور لها بسبب ملابسها.

وأجابت أمينة العلي على المتابع بقولها:”لأن جسمي حلو لو كان زي جسم الثلاجة محد اتكلم انا حتى بالعباية ومتلثمة بعد العيوم علي”.

وكانت الفنانة المغربية المقيمة بالسعودية قد اثارت جدلا واسعا بين متابعيها عقب خروجها في مقطع مصور، كشفت فيه عن تلقيها لرسائل على سناب شات من بعض متابعيها يطلبون فيها التقرب منها جنسيًا، وصدمت الجمهور بنشر بعض من محتوى هذه الرسائل على العلن.

وقالت أمينة العلي أنها عادة ما تقوم بالتحقق من حساباتها على مواقع التواصل كل صباح أثناء شرب قهوتها، ولكنها تتفاجأ بأن هناك البعض ووصفتهم بـ”قليلي الأدب”، يرسلون لها مقاطع وهم يمارسون العادة السرية، ولم يقتصر الأمر على الشباب فقط بل الفتيات أيضًا، وطالبتهم باحترام أنفسهم وعدم القيام بإرسال مثل هكذا أمور.

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ويشار إلى أن أمينة العلي أثارت الجدل بشكل كبير خلال الفترة الماضية بسبب جرأتها في الطرح والإطلالات على السوشال ميديا، وطالب البعض بمنع ظهورها في الأعمال الخليجية بسبب تصرفاتها.

وكانت أمينة العلي أثارت ضجة كبيرة بعد قيامها بحركة بذيئة بيدها ردًا على أحد متابعيها خلال فيديو مباشر لها على إنستغرام .

وخلال حوارها مع الحاضرين، تدخل أحدهم بالتعليق قائلًا لها: “البسي عدل”، ويبدو أن هذا التعليق أغضب الفنانة المغربية بقوة، حيث لم تتمكن من تمالك أعصابها وقامت بعمل حركة بذيئة له دون مراعاة تواجد آخرين يتابعونها ولكونها شخصية معروفة.

وأثارت حركة العلي وطريقة ردها غضبا كبيرا بين جمهورها الذي اعتبر أنها تجاوزت الخطوط الحمراء، وأنه كان من المفترض أن تكون اعتادت على مثل هذه التعليقات السلبية من المتابعين، وأنه كان من الأجدر لها تجاهل ما قاله المتابع.

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