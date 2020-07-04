“شيوخ آخر زمن”.. داعية سعودي جاءته المطربة السعودية وعد في منامه بـ”قمة الحنان”!

أثارت المطربة السعودية وعد سخرية المُتابعين بعد نشرها فيديو للداعية السعودي ومفسر الرؤى أبو معاذ اليافعي قال أنها زارته في المنام.

وجاء بالفيديو الذي نشرته وعد، ورصدته “وطن”، قول الداعية: “وعد من الله، هنا أتت المطربة وعد، الله يجزاها خير، جاءتني بالحلم سابقاً، ويدل ذلك على الفرج وتحقيق الأماني”.

ورداً على الانتقادات قبل بدءها، قال الداعية: “الآن ستأتيني رسائل تقول أنني أمدح المُطربة وعد، نعم أمدحها، لا علاقة لنا بالظاهر، للأسف أغلب الناس لديهم فهم قاصر في الدين، وفهم قاصر في النظرة، يرى الإنسان بالشكل، ويحكم على دينه من شكله الخارجي”.

وتابع: “أنا متأكد أن المطربة والأخت وعد في داخلها كمية حنان، وقمة عواطف وطيبة، لا يعرفونها الكثير من الناس، الذين يحكمون من الظاهر، رغم أن باطن الإنسان أحياناً يختلف عن ظاهره، أسأل الله أن يسعدها”.

من جهتها، علقت وعد على المقطع قائلة: “سبحان الله لا يعرفني ولا أعرفه ويتكلم عني بالطيب”.

وسخر الناشطون من الفيديو، فكتب أحدهم: “2020 ايش باقي معك من مفاجات خلاص تعبنا والله”.

وعلق آخر: “ماشاءالله اول مره اشوف شييخ يمدح مطربه !!2020”.

ورأى مُتابع أن ذلك من إحدى علامات اقتراب الساعة، وكتب: “مشايخ اخر زمن علامات الساعة ياجدعان”.

واتهمته أخرى بأنه تقاضى نقوداً مقابل كلامه، وكتبت: “عيب عليك ياشيخ هاذا وانت شيخ تمدح مغنيه اكيد معطيتك فليسات عيب على اللحيه وهالشنب الي مركبه عليك امدح احلام اكثر فلوس فشلتنا قدام العربان الله يفشلك”.

وسخر آخر: “نفسك بيها ياشيخ روح اخطبها ولا تسوي هوسه وطشه وجنجره طاح حظك وحظ وعد”.

وركز أخر في عبارة “قمة الحنان” التي قالها الداعية عن وعد، وعلق: “متزوجها اللي اعرفه عنها كل ذا قمة الحنان عطيتك منه”.

وكانت وعد قد أثارت جدلاً بين المغردين بعد أدائها وصلة رقص جريئة داخل خزانة ملابسها.

وظهرت وعد في الفيديو وهي تتراقص بجرأة على أنغام أغنية خليجية، ثم تُوجه تحية لأهل مدينة الأحساء، بعدما تم ذكرهم في الأغنية التي تستمع إليها.

وكانت وعد ترتدي بالفيديو تيشرت ضيق بكم واحد، يُفصل صدرها بوضوح، مع فيزون أسود ضيق، وظلت تتمايل وترقص، ما فتح النار عليها من قبل المُتابعين الذين طالبوها باحترام سنها وقيمتها الفنية، خاصة أنها من أشهر مُطربات السعودية.

الجدير بالذكر أن وعد تبلغ من العمر 42 عاماً، واسمها الحقيقي “حنان بكر يونس إبراهيم”، وكانت متزوجة من شخص لبناني، إلا أنها انفصلت عنه بعد ذلك ولها منه ابنه اسمها حسناء.