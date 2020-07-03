صورة أمير قطر وأردوغان ورئيس الإستخبارات التركية في الدوحة تثير تفاعلاً .. ومغرّد تركي يكشف كلمة السرّ

أثارت صورة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، مع رئيس جهاز الاستخبارات التركي هاكان فيدان تفاعلاً واسعاً بين النشطاء، وذلك خلال زيارة الرئيس التركي للدوحة أمس الخميس.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الصورة التي التقطت لهما مع الرئيس التركي، مبدين إعجابهم بشخصية أمير قطر تميم بن حمد القيادية، لافتين إلى أن الصورة تعبر عن أهمية التعاون بين البلدين وعمق العلاقات بينهما.

رئيس المخابرات التركيه هاكان فيدان …. pic.twitter.com/MKPummLKhO — بوغانم (@bu_GHANIM73) July 2, 2020

وكتب المغرّد التركي (آكار هاكان): “إجتماع ثلاثي بين الرئيس التركي و الأمير القطري و رئيس الإستخبارات التركي ( الذي يتكلم اللغة العربية بطلاقة ) و كلمة السر ليبيا”.

إجتماع ثلاثي بين الرئيس التركي و الأمير القطري و رئيس الإستخبارات التركي ( الذي يتكلم اللغة العربية بطلاقة )

و كلمة السر = ليبيا🇹🇷🇱🇾🇶🇦 pic.twitter.com/UGkE9AB93Z — AKAR HAKAN 🇹🇷 آكار هاكان (@akarh90) July 3, 2020

بدورها، رصدت “وطن” عدداً من ردود أفعال رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

سبحان من رفع سمو الأمير وزاده قدرا ورفعة حتى مع صاحب الكرزما زعيم تركيا القوي أردوغان — لولوه بنت جاسم آل ثاني (@lulwaalthani) July 2, 2020

رسالة لمن يُصر على جعل بلاد العرب والمسلميين مراحيض للبيت الأبيض أو سطل نفايات للصين ومأوى لعصابات #بوتين و مغسلة لأموال المجرمين . — Abdulwahab Qadri (@Daftarcom3) July 2, 2020

اووووووه كم اعشق هذا الرجل هاكان فيدان(الثعلب التركي)وذئب الأناضول — FBS-QTR (@HilalyQtr) July 2, 2020

هل من عادة الرئيس اردوغان اصطحاب هاكان في زياراته الخارجية؟

أما وقد اصطحبه فماذا يعني ذلك استخباراتياً؟

حفظ الله شيخ تميم والرئيس اردوغان ويسر الله امورك المسلمين بوجود فيدان على راس الاستخبارات التركية — لقاء السحاب (@physicsheart1) July 2, 2020

هالصوره تذبح ناس وجيب لهم جلطه — f m a a m🇶🇦🇶🇦🇶🇦 (@fahad19764) July 2, 2020

بس نظرة الشيخ تميم

كن هاكان جايب له علم يسر الخاطر 😊 — Abuhamad q (@ubhamadkm) July 2, 2020

صورة لها الف معنى …

عز و كرامة و هيبة الزعماء ❤️ — 3washy1988 🇶🇦 (@3washy19881) July 2, 2020

الجدير ذكره، أن الرئيس التركي زار أمس الخميس، الدوحة، وبحث مع الأمير تميم بن حمد “العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها في شتى المجالات، لا سيما ما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري والطاقة والدفاع، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين”.

وأكد الزعيمان عزمهما على دفع العلاقات بين البلدين إلى مستويات أكثر تعاوناً وتكاملاً في جميع المجالات، حيث ناقش الشيخ تميم بن حمد وأردوغان أبرز تطورات الأوضاع في كل من فلسطين وليبيا وسوريا واليمن، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورافق الرئيس أردوغان في زيارته إلى قطر، وزيرا الخزانة والمالية براءت ألبيراق، والدفاع خلوصي أكار، كما رافقه رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون، والناطق باسم الرئاسة إبراهيم قالن، ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان.