صورة أمير قطر وأردوغان ورئيس الإستخبارات التركية في الدوحة تثير تفاعلاً .. ومغرّد تركي يكشف كلمة السرّ
أثارت صورة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، مع رئيس جهاز الاستخبارات التركي هاكان فيدان تفاعلاً واسعاً بين النشطاء، وذلك خلال زيارة الرئيس التركي للدوحة أمس الخميس.
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الصورة التي التقطت لهما مع الرئيس التركي، مبدين إعجابهم بشخصية أمير قطر تميم بن حمد القيادية، لافتين إلى أن الصورة تعبر عن أهمية التعاون بين البلدين وعمق العلاقات بينهما.
وكتب المغرّد التركي (آكار هاكان): “إجتماع ثلاثي بين الرئيس التركي و الأمير القطري و رئيس الإستخبارات التركي ( الذي يتكلم اللغة العربية بطلاقة ) و كلمة السر ليبيا”.
بدورها، رصدت “وطن” عدداً من ردود أفعال رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
الجدير ذكره، أن الرئيس التركي زار أمس الخميس، الدوحة، وبحث مع الأمير تميم بن حمد “العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها في شتى المجالات، لا سيما ما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري والطاقة والدفاع، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين”.
وأكد الزعيمان عزمهما على دفع العلاقات بين البلدين إلى مستويات أكثر تعاوناً وتكاملاً في جميع المجالات، حيث ناقش الشيخ تميم بن حمد وأردوغان أبرز تطورات الأوضاع في كل من فلسطين وليبيا وسوريا واليمن، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.
ورافق الرئيس أردوغان في زيارته إلى قطر، وزيرا الخزانة والمالية براءت ألبيراق، والدفاع خلوصي أكار، كما رافقه رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون، والناطق باسم الرئاسة إبراهيم قالن، ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان.