بعد ظهورها الإباحي الفاضح.. “شاهد” مودل سعودية تُبرر صورة صدرها وتُهدد باللجوء إلى القضاء!!

بعد تداول مقطع فاضح لمودل سعودية لم يذكر المتابعون اسمها، بررت المودل ظهورها الفاضح بأنها في المنزل، ومن الطبيعي أن ترتدي “روب”، وقالت: “ناس فاضية، وناس تدور زلة، طول عمري ومتابعيني القدامى يعرفون إني دائماً أصور بروب، ومافي شي أي غلط”.

وتابعت: “الفيديو موجود حتى الآن، ولو شايفة في غلط كان حذفته من زمان، ياربي قاعدة بالبيت يعني ايش تبوني ألبس؟ ألبس خيشة؟”.

صراحة احس نفسي ظلمتها البنت ما سوت شي غلط I am sorry😔💔 pic.twitter.com/pcY6fhcJTl — موجز المشاهير🎥🚦 (@m_gez1) July 1, 2020

وهددت المودل غير المعروفة، ناشر الفيديو بملاحقته قانونياً.

بترفع علي قضية لاني ظلمتها اعتذر لكم البنت طلعت محترمة 😔💔 pic.twitter.com/HWkPLOn1Kh — موجز المشاهير🎥🚦 (@m_gez1) July 1, 2020

ورأى المغردون أن تصرف المودل، ماهو إلا محاولة رخيصة للوصول إلى الشُهرة وتوثيق حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستغربوا وقاحتها بالتهديد باللجوء إلى القضاء وهي التي يُفترض أن تُحاسب على مقاطعها الخادشة والمُخلة بالآداب العامة.

لو انها قالت انه غلط لاكن انا بكيفي كان ممكن عذرناها



بس تقول انه ماهو غلط هذا دليل انها تربت على ان هذا الشي عادي و هنا المصيبه !!! — abdulaziz عبدالعزيز (@Aziz__Al_shehri) July 1, 2020

داقها الشرف — ع.🕊 (@abady072i) July 1, 2020

المحامي حقها في المحكمة pic.twitter.com/VXyF1oX34q — ابو مشاري (@ousman_khaderr) July 1, 2020

بالله قلها ترفع بيدينها ورجيلنها 🤣🤣🤣🤣 — Silnet10 (@ro0gl) July 1, 2020

طيب ولبسها الخادش للحياء. اعتقد تستحق عليه هي عقااب بعد الروب مو للتصوير. هذا لبس خااص. وخصوصاً للبنت — مهووي 🌸 (@mhowym) July 1, 2020

وش بلاغك ؟ والله واحد منزل صوره صدري اللي حاطتها ستوري — TALAL (@Tal_rw) July 1, 2020

وكانت المودل السعودية قد تسببت بموجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بظهورها الفاضح.

وظهرت المودل بالفيديو الذي نشرته عبر “سناب شات” ورصدته “وطن”، وهي ترتدي “روب” لتُقدم نصائحها الجمالية للفتيات، ثم تكشف عن صدرها بطريقة خادشة للحياء.

مودل سعودية تثير الجدل بفيدوهات خادشة عبر SC pic.twitter.com/fkSfqNdy1w — موجز المشاهير الاحتياطي (@m_gez2) July 1, 2020

وأرجع ناشطون ظهور هذه المشاهد بالمملكة بصورة مفاجئة وانتشارها الواسع بشكل غريب، إلى غياب الرقابة وتقليص صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وتشهد المملكة تحولات اجتماعية غير مسبوقة منذ تأسيس هيئة الترفيه قبل أربعة أعوام، والتي نزعت الرداء الديني الذي طالما تمسكت به المملكة، في محاولة لدعم صورة ولي العهد محمد بن سلمان لدى الغرب.

وفي محاولته للتغيير بالمملكة، فرض محمد بن سلمان منذ توليه ولاية العهد، في يونيو 2017، حالة جديدة غير مسبوقة في مجتمع بلاده؛ تجسّدت في انفتاح هائل بمجالات الموسيقى والغناء والمرأة وسط مجتمع مُحافظ لا يزال مصدوماً مما يحدث.