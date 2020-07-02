بعد ظهورها الإباحي الفاضح.. “شاهد” مودل سعودية تُبرر صورة صدرها وتُهدد باللجوء إلى القضاء!!
بعد تداول مقطع فاضح لمودل سعودية لم يذكر المتابعون اسمها، بررت المودل ظهورها الفاضح بأنها في المنزل، ومن الطبيعي أن ترتدي “روب”، وقالت: “ناس فاضية، وناس تدور زلة، طول عمري ومتابعيني القدامى يعرفون إني دائماً أصور بروب، ومافي شي أي غلط”.
وتابعت: “الفيديو موجود حتى الآن، ولو شايفة في غلط كان حذفته من زمان، ياربي قاعدة بالبيت يعني ايش تبوني ألبس؟ ألبس خيشة؟”.
وهددت المودل غير المعروفة، ناشر الفيديو بملاحقته قانونياً.
ورأى المغردون أن تصرف المودل، ماهو إلا محاولة رخيصة للوصول إلى الشُهرة وتوثيق حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستغربوا وقاحتها بالتهديد باللجوء إلى القضاء وهي التي يُفترض أن تُحاسب على مقاطعها الخادشة والمُخلة بالآداب العامة.
وكانت المودل السعودية قد تسببت بموجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بظهورها الفاضح.
وظهرت المودل بالفيديو الذي نشرته عبر “سناب شات” ورصدته “وطن”، وهي ترتدي “روب” لتُقدم نصائحها الجمالية للفتيات، ثم تكشف عن صدرها بطريقة خادشة للحياء.
وأرجع ناشطون ظهور هذه المشاهد بالمملكة بصورة مفاجئة وانتشارها الواسع بشكل غريب، إلى غياب الرقابة وتقليص صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وتشهد المملكة تحولات اجتماعية غير مسبوقة منذ تأسيس هيئة الترفيه قبل أربعة أعوام، والتي نزعت الرداء الديني الذي طالما تمسكت به المملكة، في محاولة لدعم صورة ولي العهد محمد بن سلمان لدى الغرب.
وفي محاولته للتغيير بالمملكة، فرض محمد بن سلمان منذ توليه ولاية العهد، في يونيو 2017، حالة جديدة غير مسبوقة في مجتمع بلاده؛ تجسّدت في انفتاح هائل بمجالات الموسيقى والغناء والمرأة وسط مجتمع مُحافظ لا يزال مصدوماً مما يحدث.