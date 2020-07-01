هيئة الإذاعة البريطانية تسلط الضوء على حساب “هاكرز عُمان” بعد حذف تغريدات خطيرة له بتدخل مباشر من أبوظبي

سلط موقع هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” الضوء على حساب “هاكرز عمان” الشهير بتويتر السلطنة، وذلك عقب قيام إدارة تويتر بحذف تغريدات ومقاطع بثها الحساب تفضح شخصيات إماراتية ومسؤولين بارزين يديرون حسابات وهمية لشيطنة عُمان وضرب استقرارها.

وقال الموقع في تقرير مطول له:”لقد لاحظنا أن موقع تويتر قد حذف بعض التغريدات وملفات الفيديو التي نشرها حساب “هاكرز عمان” وقال إنها تتعارض مع سياسة استخدام المنصة.”

ولفت التقرير إلى أنه بعد انتشار المعلومات، التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، تصدر وسم #فضيحه_الذباب_الاماراتي قائمة أكثر الوسوم انتشارا في السلطنة حاصدا أكثر من 23 ألف تغريدة.

وهاجم من خلالها المستخدمون السلطات الإماراتية واتهموها “بالتحريض ضد سلطنة عمان وتدبير المؤامرات لها”.

وحساب “هاكرز عمان” يديره مجموعة من الهواة والمختصين الذين “يسعون لتوفير بيئة إلكترونية نظيفة وآمنة للجميع”، بحسب تعريفهم للحساب، ويتابعه أكثر من 59 ألف ناشط على تويتر.

وألمح التقرير إلى تدخل إماراتي وتواطئ من إدارة تويتر لحذف تغريدات الحساب العماني التي تسببت بفضيحة كبيرة للإمارات، ووضعت حكامها في حرج شديد.

وبحسب هاكرز عمان فإن “من يدير أحد حسابات الذباب الإلكتروني الإماراتي ملحق عسكري في الملحقية العسكرية الإماراتية في الأردن”.

ونشر ناشطون عمانيون أسماء أربعة حسابات يديرها الملحق على منصة تويتر وتهاجم السلطنة.

هذا وأشارت الشبكة البريطانية، إلى أن “سلطنة عمان شهدت تضامنًا واسعًا من بعض المغردين العرب، الذين رفضوا تدخل الإمارات في الشؤون العمانية”.

وكان حساب “هاكرز عمان” قد نشر فيديوهات من 3 أجزاء توضح حصوله على “معلومات توثق استخدام الإمارات للذباب الإلكتروني لتأليب الشعب العُماني ضد قيادته”.

وتعليقا على ما جاء في تغريدات هاكرز عمان، شن العقيد الأردني المتقاعد،محمد علاء الدين العناسوه، هجومًا حادًا على دبلوماسيين إماراتيين يعملون في السفارة الإماراتية في الأردن.

وقال “عناسوه” في فيديو بثه على حسابه في تويتر: “يشاع بإن هناك شخص إماراتي يعمل بالسفارة الإماراتية في الأردن، بالذات في الملحقية العسكرية في سفارة الإمارات، بأنه يمتلك حسابات وهمية ويديرها لضرب الأمن الداخلي في عُمان وزعزعة استقرارها وبث الفتنة بها”.

وأضاف العقيد: “ماذا فعلت عُمان لكم؟ ألا يكفي ثلاث سنوات وأنتم تتهمون قطر زورًا وبهتانًا وهي بريئة من كل اتهاماتكم، وفي النهاية ثبت أنها بريئة من كل اتهاماتكم، الآن الدور على عُمان”.

وطالب العناسوه الجهات المعنية في الأردن “أن تتخذ إجراءً فوريًّا وحاسمًا بأن الشخص الأردني غير مرغوب فيه في عمَّان وأن يطردوه إذا كانت الأخبار صحيحة”.



