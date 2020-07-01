“شنو هالعائلة اللي شفنا مؤخراتهم كلهم”.. “شاهد” السعودية هند القحطاني تثير الغضب باستعراض جسد ابنتها المراهقة!

أثارت الناشطة السعودية هند القحطاني، جدلًا واسعًا بين المُتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب استعراضها لجسد ابنتها الأكبر “رؤى” بطريقة جريئة.

ونشرت هند القحطاني فيديو عبر “تيك توك” رصدته “وطن”، تظهر خلاله ابنتها رؤى وهي تلعب من كلبهما الأليف، وتقول لها والدتها: “إيوة يارؤى، ماعاد متحمس يلعب، كان أول مرة حماس”، وتُركز الكاميرا على مفاتن ابنتها.

الام المثالية هند القحطاني عبر SC pic.twitter.com/ScDjeaNJrS — موجز المشاهير🎥🚦 (@m_gez1) June 30, 2020

وظهرت رؤى وهي ترتدي بنطلون جينز يكشف تفاصيل جسدها، و”تيشرت” أبيض يُغطي الجزء الأعلى من جسدها فقط، بينما يكشف بطنها تماماً.

وأثار الفيديو غضب الجمهور الذين هاجموا هند القحطاني، ورأوا أنها لم تعد تكتفي باستعراض جسدها فقط، بل أصبحت تُقحم بناتها في إثارة الجدل، ثم تُلقي اللوم على المُعلقين بتعليقات سيئة، وفي ذلك كتب مُغرد: “بعد ساعه بتتكلم وتقول إلا عيالي”.

بعد ساعه بتتكلم وتقول الااا عيالي — ibrahim (@bushaa10) June 30, 2020

وشعر مُغرد آخر بالشفقة على والد رؤى وطليق هند القحطاني حين يرى هذا المشهد، وكتب: “ياعزي عن ابوها اللي يشوفها بمنظر مايليق فيه و في بنته وتربيته لها”.

ياعزي عن ابوها اللي يشوفها بمنظر مايليق فيه و في بنته وتربيته لها 😢✋🏻 — moment (@305_M33) June 30, 2020

ووافقه الرأي مغرد آخر، والذي تساءل عن والدها وأعمامها، وكتب:” ماني عارف وين ابو بنتها وعمامها ليه ساكتين هي امرآه عاقله بالغه بينها وبين ربها

ماني عارف وين ابو بنتها وعمامها ليه ساكتين هي امرآه عاقله بالغه بينها وبين ربها — Gazi (@Gaziq8_) June 30, 2020

وسخر آخرون من إطلاق هند القحطاني لقب “الأم المثالية” على نفسها، ورأوا أنها تريد من ابنتها أن تسير على طريقها، مؤكدين أنهم يشعرون بالحزن والشفقة على الطفلة التي يتم استغلالها بأسوأ طريقة حسب تعبيرهم.

الام المثاليه اجل " استغفرالله — ‏𖤐𓅓ℱáᎥššáℓ𖤐𓅓 (@fai9al_511) July 1, 2020

ياحياتي البنت احزن عليها🥺💔 — ALSHEHRI (@ax_t1234) July 1, 2020

تبغاهم يمشون على نفس طريقها 🍆🍑 — N.A.A. (@nasser_abdlaziz) June 30, 2020

المصيبه من امها لو هي تسوي ذا الشي الواحد ما تكلم لاكن ام تعرض بنتها لا لا — A~~~ (@99abdullah9999) June 30, 2020

وتحدث آخرون عن مفاتن جسد ابنتها التي لا تزال في مرحلة المُراهقة، وسخروا من استعراض هند الفادح لجسدها وجسد بناتها.

شنو هالعائله الي شفنا مكاويهم كلهم — 𝕐𝕆𝕌𝕊𝔽 (@PaulTickfor) June 30, 2020

ياخي مكوة بنتها ماهي طبيعية فيها بلا كبيررررررة بزيادة والخصر شوفوا كيف تقل قزازة كولا — hk (@hk04258518) June 30, 2020

والله يا هي عندها خلفية — ابو مشاري (@ousman_khaderr) June 30, 2020

وكشفت هند القحطاني قبل أيام أن ابنها الأكبر مُعاذ يتلقى تحريضاً على قتل والدته، ما جعلها تتبرأ من قبائل السعودية وتُوجه لهم رسالة لاذعة تُطالبهم خلالها بعدم التدخل في شؤونها أبداً.

وقالت هند القحطاني في رسالتها للقبائل: “إلى أهل الجنوب أهل منطقة عسير، اصحوا، حق أبوكم مو عندي، مالكم شغل فيني، ولا واحد فيكم لا رجل ولا امرأة أعطاني ريال واحد، ولا واحد منكم أعطاني من وقته دقيقة، لا تتدخلون بحياتي، أنا لا أمثلكم، الشهارين مالكم شغل فيني، العسارية مالكم شغل فيني، الغمد والشهارين وبني عمرو وبني شهر وبن الأحمر وبن الأسمر، وبني مالك، والقحاطين، حق أبوكم مو عندي وأنا ما أمثلكم، لا أنا ولا غيري ما أحد يمثل أحد، كل واحد يمثل نفسه”.

#هند_القحطاني توجه رسالة الى اهل #الجنوب : هيه اصحوا حق ابوكم ماهو عندي مالكم شغل فيني pic.twitter.com/nbzcLnbyGS — مشاهير'و'خرابيط! (@_jiif) June 26, 2020

الجدير بالذكر أن هند القحطاني أمْ لأربعة أطفال ابنتان وولدان وكانت تعمل معلمة لمادة اللغة الإنجليزية بالعاصمة الرياض لمدة 8 سنوات، وأفاد مقربون منها أنها كانت متشددة دينيًا مستنكرين ما حلّ بها.

ونفت في أحد الفيديوهات أن تكون قد هربت إلى أمريكا، وقالت إنها هاجرت فقط، مؤكدة أنها أخذت أطفالها بالتراضي مع طليقها، وأنها تحترمه كونه أب أولادها.