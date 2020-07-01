“بطن منتفخ وتعب” .. صورة نشرتها ياسمين صبري فأشعلت ضجةً واسعةً فماذا حدث!!

نشرت الفنانة المصرية ياسمين صبري التقطتها بصالة الألعاب الرياضية لكنّها تسببت بموجة من الجدل عبر مواقع التواصل .

وظهرت ياسمين صبري في الصورة ببطن منتفخ نوعاً ما، بالإضافة لعلامات التعب والإرهاق التي ظهرت على وجهها بشكل كبير.

دفع ذلك بعض متابعيها للاعتقاد بأنها حامل من زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

كان الجمهور تداول في وقت سابق رسالة تعلن من خلالها ياسمين أنها حامل في طفلها الأول بعد زواجها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

الصورة التي تم تداولها مكتوب فيها “أنا حامل مفيش مبروك”، لكن الأمر لم يطل على محبي الفنانة الذين أكدوا أن الصورة مفبركة، فيما تلقت ياسمين صبري التهاني والتبريكات من آخرين.

وكان رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري، قد فاجأ الجميع وعقدا قرانهما بحفل عائلي بسيط لم يحضره والد أو والدة ياسمين صبري.

وتداول نشطاء رسالة نُسبت لوالدها يُعلن فيها براءته من ياسمين لزواجها دون علمها، قبل أن يحذف الرسالة ويُبارك لها وينفي علاقته بالرسالة المُتداولة.