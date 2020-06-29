سيحترق ويتبخر.. ضاحي خلفان “يضرب بـالمندل” ويتوقع سقوط أردوغان في هذا التاريخ بالتحديد!
أثار نائب قائد شرطة دبي، ضاحي خلفان، موجة سخرية واسعة، بعدما توقع سقوط نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال عام واحد.
وكتب خلفان تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” رصدتها “وطن”، قال فيها: “في عام كحد أقصى، يطيح أردوغان سياسيا. يحترق. ويتبخّر”.
وأثارت تغريدة خلفان موجة من السخرية، حيث ذكّره عدد من النشطاء بتوقعاته السابقة، والتي لم يتحقق أي شيء منها حتى الآن، حيث رصدت “وطن” عدد من تلك التغريدات الساخرة من تصريحات حارس بارات دبي.
وكان خلفان أثار موجة من السخرية بعدما تنبأ بتحرير فلسطين بعد 200 عام، حيث دعاه عدد من النشطاء للالتفات نحو تحرير جزر بلاده المحتلة من قبل إيران، وترك فلسطين لأهلها.