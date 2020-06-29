سيحترق ويتبخر.. ضاحي خلفان “يضرب بـالمندل” ويتوقع سقوط أردوغان في هذا التاريخ بالتحديد!

أثار نائب قائد شرطة دبي، ضاحي خلفان، موجة سخرية واسعة، بعدما توقع سقوط نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال عام واحد.

وكتب خلفان تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” رصدتها “وطن”، قال فيها: “في عام كحد أقصى، يطيح أردوغان سياسيا. يحترق. ويتبخّر”.

في عام كحد اقصى.. يطيح اردوغان سياسيا.. يحترق… ويتبخر. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) June 27, 2020

وأثارت تغريدة خلفان موجة من السخرية، حيث ذكّره عدد من النشطاء بتوقعاته السابقة، والتي لم يتحقق أي شيء منها حتى الآن، حيث رصدت “وطن” عدد من تلك التغريدات الساخرة من تصريحات حارس بارات دبي.

تنبؤاتك ما تخروش الميه😄 pic.twitter.com/Zg662zpSNn — يحيى بن أحمد 🇶🇦🇹🇷🇱🇾 (@ytaher1964) June 27, 2020

@Dhahi_Khalfan

مساء الخير،

تعودنا من #ضاحي على التوقعات الموسمية ففي كل عام يتحفنا بتوقع جديد وللأسف التوقعات بالمجمل لاتتحقق!

في عام 2018 توقع لـ #قطر السقوط و لـ #الحوثي السقوط ولـ #مصر اقتصاد مشع وحدث العكس!

في عام 2021 يتوقع لـ #أردوغان السقوط فماذا سيحدث؟#نحن_الكاذبون pic.twitter.com/LdXsJITF4b — نحن الكاذبون (@kathbooon) June 28, 2020

يبدو انك بتشوفه في منامك

بعد سنه حتشوفو وانت صاحي .. مو ضاحي — سعد الخطيب (@saad_khatib) June 27, 2020

لعلكم الاقرب الى السقوط وقد جمعتم الكثير من اسبابه — Tounsi 🇹🇳 🇹🇳 🇹🇳 (@Ezedine7) June 27, 2020

لو كان لنا عمر، سوف أذكرك بهذه التغريدة يا ضاحي..لا تتعجل، وقل لمن يفكرون بالتمني.. حمرا.. يا بندورة !! — أحمد حسن الشرقاوى (@sharkawiahmed) June 27, 2020

كل ماشوف وجهك يانعزة أتذكر عاصفة الحزم لي قلت باتحسم الوضع في 8 شهور

إذا الحرب مطولة مع اردغان أقل شئ 20 سنة مادام وتكلمت ياوجة التيس — فوضى (@bgbgukv) June 27, 2020

وانا متوقع خلال فترة حيصير انقلاب في الامارات وينتهي حكم البغال — Majdihamza (@majdihamza11) June 27, 2020

وكان خلفان أثار موجة من السخرية بعدما تنبأ بتحرير فلسطين بعد 200 عام، حيث دعاه عدد من النشطاء للالتفات نحو تحرير جزر بلاده المحتلة من قبل إيران، وترك فلسطين لأهلها.